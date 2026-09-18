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VIDEO // Pistoale și muniție nedeclarate, depistate la PTF Tudora

Irina Limbas
VIDEO // Pistoale și muniție nedeclarate, depistate la PTF Tudora

Arme și muniție au fost descoperite de vameși și polițiști de frontieră la punctul de trecere Tudora. Bunurile au fost depistate în bagajul unui autoturism Lexus, care se deplasa din Ucraina și avea la bord trei pasageri.

Potrivit IGPF, la traversarea frontierei, atât șoferul, cât și pasagerii au declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării. Totuși, în urma verificărilor, în una dintre genți au fost depistate două pistoale cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm, precum și muniție aferentă.

În cadrul documentării cazului, oamenii legii au stabilit că bunurile aparțineau unui tânăr de 20 de ani din Israel.

Ca urmare, armele și munițiile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar tânărul riscă să fie sancționat.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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