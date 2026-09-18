VIDEO // Pistoale și muniție nedeclarate, depistate la PTF Tudora

Potrivit IGPF, la traversarea frontierei, atât șoferul, cât și pasagerii au declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării. Totuși, în urma verificărilor, în una dintre genți au fost depistate două pistoale cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm, precum și muniție aferentă.

În cadrul documentării cazului, oamenii legii au stabilit că bunurile aparțineau unui tânăr de 20 de ani din Israel.

Ca urmare, armele și munițiile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar tânărul riscă să fie sancționat.