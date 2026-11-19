„În urma unui nou atac asupra podului Crimeei, circulația este temporar întreruptă. Toate serviciile competente sunt la fața locului. O evaluare a pagubelor este în curs”, a afirmat Serghei Aksionov, oficialul din Crimeea numit de Moscova, pe contul său de Telegram, citat de agerpres.ro.



Acest nou atac a avut loc cu câteva ore înaintea întâlnirii inedite dintre președintele rus Vladimir Putin și omologii săi chinez, Xi Jinping, și american, Donald Trump, la Shenzhen, în China.



În noaptea de luni spre marți, podul Crimeei a fost ținta unui atac important, desfășurat, potrivit Kievului, cu rachete și drone.



Aceste lovituri, potrivit serviciilor de securitate ucrainene (SBU), au distrus complet o deschidere rutieră a podului, care are atât o parte rutieră, cât și una feroviară.



Marți, în cursul zilei, Ministerul rus al Transporturilor a anunțat că circulația trenurilor a fost reluată pe una dintre cele două linii feroviare și că reparațiile continuau la cea de-a doua.



Inaugurat în 2018, podul Crimeei are o mare valoare simbolică pentru Moscova, deoarece este menit să ilustreze anexarea acestei peninsule ucrainene, în 2014, și alipirea ei la teritoriul rus.



Este, de asemenea, o cale de comunicație importantă pentru aprovizionarea acestui teritoriu.