Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, cetățenii străini erau din Turcia și formau un grup criminal organizat, care punea în circulație droguri.

„Prin decizia Curții de Apel Centru, a fost menținută condamnarea solicitată de procurorii PCCOCS la 11 ani de închisoare a patru cetățeni ai Turciei, iar un alt inculpat din același stat, la 12 ani de închisoare.

Cele 80 de kilograme de heroină au fost păstrate în calitate de corpuri delicte la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Nimicirea acestora a fost dispusă în baza unei sentințe pronunțate de Judecătoria Hîncești și transmisă spre executare în anul 2026”, se menționează în comunicatul oamenilor legii.

Procedura de ardere a fost realizată conform prevederilor legale, asigurând distrugerea definitivă a substanțelor narcotice și transparența procesului de gestionare a corpurilor delicte.

Prin această acțiune, Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS evidențiază importanța cooperării interinstituționale în combaterea traficului ilicit de droguri și a criminalității organizate, precum și responsabilitatea în gestionarea substanțelor interzise pentru protecția și siguranța cetățenilor.