VIDEO // Prejudiciu de peste 25 de milioane de lei într-o schemă de escrocherie imobiliară. Șase persoane, reținute

Potrivit Procuraturii Generale, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu anul 2019 de către factorii de decizie ai unei companii din Chișinău, specializate în construcția și comercializarea bunurilor imobile.

Suspecții ar fi încasat banii de la cumpărătorii unor apartamente dintr-un bloc locativ din sectorul Botanica, fără a-și onora obligațiile. Ulterior, aceștia ar fi întreprins acțiuni de înstrăinare a bunurilor societății, aducând-o în mod vădit în incapacitate de plată.

La 28 octombrie, oamenii legii au efectuat 20 de percheziții la sediile și domiciliile persoanelor vizate, precum și în automobilele acestora. Ca urmare a investigațiilor au fost ridicate telefoane mobile, documente, obiecte de lux și un automobil în valoare de peste 3,7 milioane de lei.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.

