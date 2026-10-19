VIDEO // Premierul Vasile Tofan îndeamnă locuitorii Găgăuziei să aleagă liber cine îi va reprezenta: „Puterea de a decide este în votul vostru”

„Puterea de a decide cine va administra Autonomia Găgăuză este în votul vostru. Nu banii murdari, nu manipularea și minciunile, ci votul vostru – cinstit și ferm. Doar alegerile corecte reprezintă în mod autentic voința cetățenilor, a voastră”, a declarat Vasile Tofan.

Șeful Executivului a menționat că Guvernul își dorește o colaborare deschisă cu viitoarea administrație a autonomiei, orientată spre soluționarea problemelor cetățenilor și îmbunătățirea serviciilor publice.

„Guvernul își dorește o colaborare deschisă, orientată spre rezolvarea problemelor, cu cei care administrează Autonomia, în interesul dumneavoastră, a locuitorilor UTAG, ceea ce este și în interesul nostru național comun. Mă refer la calitatea vieții, servicii publice mai bune, grădinițe, școli, policlinici mai bine dotate, și nu la interesele cuiva de a ne ține dezbinați, într-o continuă neîncredere unul față de celălalt”, a afirmat premierul.

În mesajul său, Vasile Tofan a evidențiat și investițiile realizate în regiune cu sprijinul fondurilor externe. Potrivit acestuia, în ultimii zece ani, prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală au fost investite peste 140 de milioane de lei în UTA Găgăuzia.

Totodată, în perioada 2022–2025, au fost aprobate 115 proiecte investiționale pentru companiile din regiune, valoarea totală a granturilor depășind 40 de milioane de lei.

Premierul a menționat și proiectul de extindere a incubatorului de afaceri din Ceadîr-Lunga, care prevede construirea unei hale de producție cu suprafața de 5.200 de metri pătrați. Potrivit lui, proiectul ar urma să contribuie la crearea a 500–1.000 de locuri de muncă.

Alegerile pentru Adunarea Populară și funcția de bașcan al Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie 2026. Pentru cele 35 de mandate de deputat în Adunarea Populară candidează 135 de persoane, iar pentru funcția de bașcan sunt înregistrați opt candidați.

Campania electorală a început pe 16 octombrie și se va încheia pe 13 noiembrie, cu două zile înainte de scrutin.