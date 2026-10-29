VIDEO // Preoții Patriarhiei Ruse au survolat pozițiile armatei lui Putin cu moaștele Sfântului Gheorghe, pe fondul contraofensivei ucrainene

Potrivit Departamentului militar al Patriarhiei Moscovei, clericii au organizat o procesiune religioasă aeriană, transportând o raclă cu o părticică din moaștele Sfântului Gheorghe. În imaginile publicate de instituție apar preoți îmbrăcați în sutane, dar echipați cu veste antiglonț și căști de protecție, la bordul unui elicopter militar. Înregistrarea indică faptul că survolul a avut loc în luna octombrie.

Biserica Ortodoxă Rusă a prezentat acțiunea drept o continuare a tradiției de a binecuvânta pozițiile militare înaintea luptelor, făcând referire la bătăliile de la Kulikovo și Borodino, precum și la cel de-al Doilea Război Mondial.

„Epocile se schimbă, elicopterele de luptă înlocuiesc cavaleria, dar codul spiritual al poporului și al armatei sale rămâne neschimbat”, se arată în comunicatul Patriarhiei Moscovei.

Înregistrarea video este însoțită de un cântec cu versuri despre drone, arme și protecția divină, inclusiv mesajul „Victoria va fi a noastră, Dumnezeu este cu noi, iar noi suntem cu El”.

Expertul militar și cercetătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, Nikolai Mitrohin, contestă însă afirmația că elicopterul ar fi survolat efectiv linia frontului. Potrivit acestuia, riscul doborârii de către apărarea antiaeriană ucraineană ar fi făcut imposibil un asemenea zbor în apropierea pozițiilor de luptă.

Expertul consideră că imaginile ar fi fost filmate, cel mai probabil, în zona Starobilsk sau chiar deasupra regiunii ruse Voronej. El leagă organizarea acțiunii religioase de încercările trupelor ruse de a recuceri pozițiile pierdute în urma operațiunilor ucrainene din zona Lîman.

Nu este prima acțiune de acest fel organizată de Biserica Ortodoxă Rusă în sprijinul militarilor implicați în invazia Ucrainei. În aprilie, pozițiile unor unități ale grupării „Vest” au fost survolate cu o icoană a Arhanghelului Mihail. Ministerul rus al Apărării a prezentat atunci evenimentul drept prima procesiune religioasă aeriană desfășurată în zona operațiunilor militare. Elicopterul care transporta preotul și icoana a fost escortat de un aparat de atac Ka-52.

În septembrie, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au transportat la unitățile aceleiași grupări militare moaște atribuite cneazului Dmitri Donskoi. Ulterior, pe canalele rusești de Telegram au apărut informații potrivit cărora unele fragmente ar fi fost pierdute în timpul retragerii trupelor ruse din zona Lîman. Reprezentanții Patriarhiei Moscovei au respins aceste relatări, calificându-le drept invenții.

Între timp, forțele ucrainene au raportat progrese în cadrul operațiunilor desfășurate pe direcția Lîman. La începutul lunii octombrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) estima că armata ucraineană eliberase aproximativ 147 de kilometri pătrați. La mijlocul lunii, militarii ucraineni au anunțat recuperarea a 277 de kilometri pătrați de teritoriu, cifră care nu a fost confirmată independent în totalitate.

De asemenea, brigada ucraineană „Hartia” a anunțat recent că a avansat aproximativ 15 kilometri în spatele pozițiilor ruse din apropierea orașului Kupiansk, în cadrul operațiunii „Veles”, în care militarii ucraineni ar fi utilizat conducte subterane pentru deplasare.

Procesiunea aeriană organizată de Biserica Ortodoxă Rusă are loc, astfel, pe fondul încercărilor armatei ruse de a stabiliza frontul și de a recupera teritoriile pierdute în urma contraofensivei ucrainene.