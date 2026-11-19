Potrivit noilor modificări legislative, fumatul este interzis în toate spațiile publice închise și semiînchise, la locurile de muncă, în instituțiile de învățământ și medico-sanitare, în mijloacele de transport public, în pasajele pietonale subterane, precum și în mai multe spații publice deschise, inclusiv pe terenurile de sport, în parcurile de distracții, grădinile zoologice, parcurile acvatice și pe plaje. O altă prevedere stabilește interdicția fumatului la o distanță mai mică de 10 metri de anumite intrări în clădiri, de ferestre deschise și de alte spații. Noile prevederi au generat reacții diferite în rândul cetățenilor. Unii consideră că restricțiile sunt necesare pentru protejarea sănătății publice, în timp ce alții le percep drept o limitare excesivă a libertății, transmite Unimedia.

„Eu am auzit că nu poți fuma la balconul personal, dar nu cred că este corect. Cred că omul poate face ce dorește în spațiul său personal, nu văd nimic rău în asta. Vor contribui aceste legi ca oamenii să fumeze mai puțin? Nu știu. Cred că fie vor ajuta foarte puțin, fie deloc”.

„Dacă regulamentul a fost implementat pentru ca mai puțini minori să fumeze sau să înceapă să fumeze, atunci cred că trebuie să fie luate alte măsuri, nu doar să se interzică”.

Pe lângă extinderea interdicțiilor privind fumatul în spațiile publice, autoritățile au înăsprit și regulile referitoare la produsele cu nicotină. Astfel, începând cu 24 iunie 2026, în Republica Moldova au intrat în vigoare noi prevederi legislative care restricționează introducerea pe piață a pliculețelor cu nicotină. Asta în timp ce experiența altor țări arată că pliculețele cu nicotină au dus la scăderea ratei fumatului tradițional.

„Aceste produse măcar nu fac fumul acesta care are miros și eu nu-s contra la ele. Fiecare are alegerea și scopul lui în viață. Pe mine nu mă afectează”, spune un tânăr.

„Chiar dacă sunt aceste regulamente, dar ele parcă stau în umbră, nu au efect, nu au niciun rezultat. Pe ascuns oricum tendința crește”, a precizat o femeie.

În pofida înăspririi legislației și a restricțiilor aplicate în ultimii ani, fumatul continuă să fie o problemă importantă de sănătate publică în Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 25,5% dintre persoanele cu vârsta de peste 15 ani sunt fumători activi. Totodată, anual, aproximativ 6.000 de oameni își pierd viața din cauza bolilor asociate consumului de tutun sau expunerii la fumul de țigară.

În republica noastră, persoanele care vor să scape de dependența de nicotină pot beneficia de consiliere gratuită prin intermediul liniei verzi, dar și de sprijin din partea medicilor de familie, a centrelor de sănătate și a spitalelor raionale. Totuși, tratamentul medicamentos destinat combaterii dependenței de nicotină nu este compensat de stat, ceea ce poate limita accesul multor persoane la această formă de ajutor. Unii oameni consideră că statul ar trebui să se concentreze mai mult pe prevenție și educație, prin informarea timpurie a copiilor despre efectele nocive ale fumatului.

„Din câte cunosc, există servicii de sprijin pentru cei care vor să renunțe la fumat, precum linia verde și comunitățile de suport dedicate acestora.”

„Cred că educația trebuie să înceapă încă de la grădiniță, de la vârsta de 5 ani, când copiilor ar trebui să li se vorbească despre efectele nocive ale fumatului și despre consecințele obiceiurilor nesănătoase. Același lucru este valabil și pentru școli, unde ar trebui să existe un control mai strict”.

Datele statistice arată că în Republica Moldova sunt aproximativ 620 000 de persoane fumătoare. Conform ultimului raport al Organizației Mondiale a Sănătății, R. Moldova este singurul stat din Europa și unul dintre cele șase state din lume (Congo, Egipt, Indonezia, Iordania, Oman) unde consumul de tutun va continua să crească.