Potrivit Poliției, în noaptea spre 16 noiembrie, suspectul s-a apropiat de un automobil de marca Mercedes ce aparține unei tinere de 32 de ani, parcat în curtea unui bloc, după care l-a incendiat.

În urma măsurilor speciale de investigație, individul a fost localizat și reținut. Fiind audiat, acesta a declarat că, în timp ce naviga pe internet, ar fi accesat o platformă de pe Telegram, unde ar fi fost contactat ulterior de un bărbat vorbitor de limbă rusă. Acesta i-ar fi propus 500 de dolari pentru incendierea unui automobil, cu condiția ca întreaga acțiune să fie filmată.

Mai mult, interlocutorul i-ar fi promis recompense mai mari pentru alte ținte:

1 000 de dolari pentru incendierea unui automobil aparținând Poliției, pompierilor sau serviciului de ambulanță, dotat cu girofar;

1 500 de dolari pentru incendierea unui automobil cu numere de înmatriculare ucrainene.

Conform declarațiilor, timp de câteva zile, acesta ar fi căutat un automobil pe care să-l incendieze, până când l-ar fi identificat pe cel vizat în acest caz.

În cadrul investigațiilor, în telefonul mobil al tânărului au fost depistate și ridicate secvențe video care surprind momentul incendierii automobilului și ar confirma implicarea acestuia în comiterea faptei. De la fața locului au fost ridicate o scurtă afectată de incendiu și capacul rezervorului, iar în urma percheziției la domiciliul tânărului a fost depistată și ridicată o canistră de cinci litri, care ar fi fost utilizată la comiterea infracțiunii.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului, pentru a identifica persoana care l-ar fi racolat și determinat pe tânăr să comită fapta, precum și pentru a acumula probele necesare.