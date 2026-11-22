Ministrul a menționat că în spatele fiecărei recolte, al fiecărei unități de procesare și al fiecărui produs care ajunge pe masa consumatorului se află experiența profesioniștilor, investiția în cunoaștere și respectul pentru lucrul bine făcut.

„Vă dorim ca munca să vă fie răsplătită pe măsura efortului, investițiile să prindă rădăcini trainice, iar fiecare an să aducă noi oportunități de afirmare și dezvoltare”, a afirmat Eugeniu Osmochescu.

Oficialul a subliniat că grație muncii lucrătorilor din sector, agricultura a fost transformată într-un motor de dezvoltare economică a Republicii Moldova.

„Voi, cei care în baza unui principiu bine definit și bine cunoscut de la furcă la furculiță asigurați bunăstarea fiecărei dintre noi. Fie autoritatea publică centrală, fie autoritatea publică locală, fie sectorul privat, fiecare dintre cetățeni trebuie să vă celebreze. Pe simplul motiv că în perioada de ultimii 35 de ani voi ați fost cei care ați crescut agricultura la acest nivel. Ați adus agricultura ca un motor de dezvoltare economică a Republicii Moldova care nu s-a mai înregistrat în această perioadă de independență. Un mulțumesc din suflet din partea tuturor celor care lucrează în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a tuturor instituțiilor subordonate, dar și din partea tuturor cetățenilor pentru ceea ce faceți. Grație vouă suntem acolo unde am ajuns noi astăzi, în toate procesele care sunt implementate în Republica Moldova. Grație vouă ne aflăm în pragul aderării la Uniunea Europeană. Grație vouă întotdeauna consumăm bun, consumăm acasă și consumăm de o calitate înaltă”, a spus ministrul Agriculturii.

Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare se sărbătorește anual în a patra duminică din luna noiembrie. Aceasta este dedicată recunoașterii muncii fermierilor și angajaților din sectorul agro-alimentar și a devenit un prilej pentru a celebra contribuția lor la economia națională.