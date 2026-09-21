VIDEO // Rețea de migrație ilegală, destructurată în R. Moldova. Trei persoane, reținute

Potrivit Poliției de Frontieră, suspecții le-ar fi pus migranților la dispoziție acte de identitate ucrainene false și ar fi organizat logistica necesară pentru ca aceștia să părăsească ulterior Republica Moldova. În pachetul de servicii ilegale ar fi fost inclusă și pretinsa asistență pentru obținerea statutului de azil.

Până la plecarea spre România, migranții ar fi muncit la construcția unor blocuri noi din Chișinău.

În urma operațiunii desfășurate de Poliția de Frontieră, procurorii PCCOCS și Inspectoratul General pentru Migrație au fost reținute trei persoane. Este vorba despre o femeie de 52 de ani din Tadjikistan, care ar fi fost responsabilă de asigurarea migranților cu acte, un bărbat de 48 de ani din Republica Moldova, care ar fi intermediat plățile, și un cetățean armean de 51 de ani, care ar fi făcut legătura cu persoanele ce ar fi fabricat documentele false, prezumtiv în Ucraina.

La solicitarea procurorilor PCCOCS, femeia a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Procurorii au cerut aplicarea aceleiași măsuri preventive și în cazul celor doi bărbați.

Investigațiile continuă pentru identificarea altor persoane care ar face parte din grup. Cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să evite persoanele care promit facilitarea ilegală a traversării frontierei sau perfectarea unor documente false și să sesizeze autoritățile în asemenea cazuri.