VIDEO // Rusia. Un elicopter a încercat să ridice o limuzină. Două accidente, două zile de reparații și nici măcar o secundă în aer

Evgheni Chebotarev, cascador și blogger de videoclipuri extreme, pregătea o nouă cascadorie care implica o limuzină cu un elicopter Mi-2 montat pe acoperiș. El a decis să transporte însuși aeronava, în loc să folosească un echipament specializat, scrie Digi24.ro.

Planul nu a avut tocmai efectul scontat. Chebotarev a montat elicopterul pe acoperișul limuzinei și a remorcat ansamblul către locul cascadoriei. Acesta s-a răsturnat pe o parte pe un drum denivelat, avariind o pală a rotorului și îndoind arborele la care erau fixate palele.

„Transport eșuat... Drumul era denivelat; greutatea elicopterului a tras într-o parte și s-a răsturnat”, a spus Chebotarev. A reparat avariile în două zile și a continuat cu cascadoria principală. Planul era ca limuzina, cu elicopterul montat pe acoperiș, să zboare „măcar puțin”.

În schimb, vehiculul s-a balansat dintr-o parte în alta pe măsură ce motoarele elicopterului Mi-2 au fost pornite, iar ansamblul nu a reușit să decoleze.

Chebotarev a accelerat apoi limuzina și a sărit din ea înainte ca aceasta să cadă într-o groapă.

Câteva secunde mai târziu, elicopterul și limuzina au fost transformate în resturi de metal contorsionat.