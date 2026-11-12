VIDEO // Salarii de aproape 92 de milioane de lei, achitate „în plic” la o întreprindere de panificație. Două persoane, reținute

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, reprezentanții întreprinderii ar fi ascuns o parte din fondul real de salarizare pentru a reduce impozitele și contribuțiile datorate statului.

În timpul perchezițiilor, efectuate de ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS, au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor și date dintr-un program informatic de evidență contabilă. Anchetatorii au găsit și plicuri cu bani, despre care bănuiesc că urmau să fie folosiți pentru achitarea salariilor nedeclarate.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea prejudiciului exact cauzat bugetului public.

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități. Compania riscă, la rândul său, sancțiuni financiare, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.