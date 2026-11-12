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VIDEO // Salarii de aproape 92 de milioane de lei, achitate „în plic” la o întreprindere de panificație. Două persoane, reținute

DESCHIDE.MD
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VIDEO // Salarii de aproape 92 de milioane de lei, achitate „în plic” la o întreprindere de panificație. Două persoane, reținute

O întreprindere din domeniul panificației este suspectată că ar fi achitat salarii „în plic” în valoare de aproximativ 91,7 milioane de lei, fără să le declare autorităților fiscale. Schema ar fi fost aplicată în perioada 2023–2025, iar în urma mai multor percheziții, administratorul companiei și o altă persoană responsabilă de gestionarea banilor au fost reținuți.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, reprezentanții întreprinderii ar fi ascuns o parte din fondul real de salarizare pentru a reduce impozitele și contribuțiile datorate statului.

În timpul perchezițiilor, efectuate de ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS, au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor și date dintr-un program informatic de evidență contabilă. Anchetatorii au găsit și plicuri cu bani, despre care bănuiesc că urmau să fie folosiți pentru achitarea salariilor nedeclarate.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea prejudiciului exact cauzat bugetului public.

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități. Compania riscă, la rândul său, sancțiuni financiare, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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