VIDEO // Filieră de migrație ilegală, destructurată la Costești: șase persoane și un presupus transportator, identificați

În timpul operațiunii, oamenii legii au depistat inițial trei persoane care se deplasau în direcția frontierei de stat și nu aveau asupra lor acte de identitate. Căutările au continuat în zonă, fiind identificate ulterior și celelalte trei persoane din grup.

În cadrul investigațiilor, polițiștii au identificat și un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 25 de ani. Conform informațiilor acumulate până în prezent, acesta ar fi avut rolul de transportator.

Bărbatul a fost audiat și este cercetat în stare de libertate.

Oamenii legii investighează cazul pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili întregul mecanism prin care ar fi fost organizată și facilitată migrația ilegală.

Cazul a fost documentat de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Drochia, Oficiul Rîșcani, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Costești.