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VIDEO // Filieră de migrație ilegală, destructurată la Costești: șase persoane și un presupus transportator, identificați

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VIDEO // Filieră de migrație ilegală, destructurată la Costești: șase persoane și un presupus transportator, identificați

Șase persoane de origine eurasiatică au fost reținute în apropierea frontierei cu România, după ce ar fi încercat să ajungă clandestin în Uniunea Europeană. Potrivit Poliției de Frontieră, fiecare ar fi achitat câte 700 de euro pentru organizarea trecerii ilegale, iar un moldovean de 25 de ani este suspectat că le-ar fi transportat până în zona de frontieră.

În timpul operațiunii, oamenii legii au depistat inițial trei persoane care se deplasau în direcția frontierei de stat și nu aveau asupra lor acte de identitate. Căutările au continuat în zonă, fiind identificate ulterior și celelalte trei persoane din grup.

În cadrul investigațiilor, polițiștii au identificat și un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 25 de ani. Conform informațiilor acumulate până în prezent, acesta ar fi avut rolul de transportator.

Bărbatul a fost audiat și este cercetat în stare de libertate.

Oamenii legii investighează cazul pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili întregul mecanism prin care ar fi fost organizată și facilitată migrația ilegală.

Cazul a fost documentat de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Drochia, Oficiul Rîșcani, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Costești.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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