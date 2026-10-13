VIDEO // Șase persoane, trimise în judecată pentru tâlhării asupra comercianților de fructe și legume angro

Conform unui comunicat al Procuraturii Generale, suspecții ar fi atacat victimele indicate de un organizator al infracțiunilor, care urmează să fie identificat. Acesta ar fi selectat victimele, ar fi negociat cu ele tranzacții comerciale false și le-ar fi atras în afara localităților, unde învinuiții comiteau atacurile.

Unul dintre cazuri a avut loc pe 3 iulie 2026, în apropierea satului Cheltuitori, din mun. Chișinău. Victima ar fi fost atrasă la o întâlnire sub pretextul unei tranzacții cu vișine. După ce i s-ar fi confirmat în mod fals că marfa e disponibilă pentru vânzare, bărbatul a fost condus într-o zonă forestieră. Acolo, cinci bărbați camuflați în măști și mănuși, l-ar fi doborât la pământ și l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele. Ulterior, aceștia ar fi încercat să-l sugrume, apoi i-ar fi legat mâinile și picioarele cu un cablu.

În timpul atacului, agresorii l-ar fi amenințat cu moartea și i-ar fi cerut victimei să transfere 900 de mii de lei, în două tranșe. Întrucât bărbatul nu dispunea de suma solicitată, aceștia i-ar fi sustras din automobil peste 20 mii de lei. Ulterior, membrii grupului ar fi părăsit locul infracțiunii cu un automobil condus de cel de-al șaselea învinuit, căruia i-a fost atribuit rolul de complice.



Apoi, gruparea criminală planifica să comită un alt atac tâlhăresc în luna iulie 2026 în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, însă acțiune care a eșuat, din motiv că victima nu s-ar fi prezentat la locul stabilit.

Mai târziu, în ziua reținerii, la 06 iulie 2026 a fost dejucată comiterea unui atac tâlhăresc similar, în aceeași locație. Învinuiții au fost reținuți în timp ce așteptau indicațiile organizatorului pentru atacarea unei noi victime.

În prezent, toți cei șase suspecți se află în arest preventiv.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 12 ani de închisoare.