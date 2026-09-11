VIDEO // Schemă cu permise de conducere false în R. Moldova: șase persoane sunt cercetate, iar un suspect a fost arestat

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, grupul ar fi identificat persoane care doreau să obțină permise de conducere fără să urmeze procedurile prevăzute de lege, inclusiv fără pregătirea necesară și fără susținerea examenelor.

Clienții ar fi transmis fotografii și date de identitate, iar în schimbul unor sume de bani, suspecții ar fi confecționat în condiții artizanale permise de conducere false.

Oamenii legii susțin că documentele ar fi fost utilizate atât în Republica Moldova, cât și în alte state ale Uniunii Europene. Grupul ar fi confecționat și comercializat inclusiv permise de conducere moldovenești false.

În cadrul investigațiilor au fost efectuate percheziții, în urma cărora au fost ridicate documente, telefoane mobile și suporturi informaționale care ar putea conține date relevante pentru anchetă.

La solicitarea procurorilor PCCOCS, bărbatul de 50 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Investigațiile sunt desfășurate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).