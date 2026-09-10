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VIDEO // Schemă de contrabandă cu țigări și alcool de peste 2,5 milioane de lei, deconspirată de polițiștii de frontieră

Irina Limbas
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VIDEO // Schemă de contrabandă cu țigări și alcool de peste 2,5 milioane de lei, deconspirată de polițiștii de frontieră

O schemă de contrabandă cu țigări contrafăcute și alcool etilic, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, a fost deconspirată de oamenii legii în urma mai multor percheziții desfășurate în municipiul Bălți și raionul Drochia. Trei suspecți, cu vârste cuprinse între 38 și 54 de ani, sunt cercetați în stare de libertate.

Potrivit Poliției de Frontieră, în urma desfășurării a peste zece percheziții, au fost depistate și ridicate peste 650 de mii de țigări de cinci mărci contrafăcute și aproximativ 14 tone de alcool etilic. Acestea urmează să fie supuse expertizării.

Țigările contrafăcute, inclusiv sub mărci moldovenești, ar fi fost fabricate atât în R. Moldova, cât și în Ucraina. Acestea urmau să fie transportate prin contrabandă și comercializate în Uniunea Europenă.

Investigațiile continuă pentru documentarea integrală a schemei, stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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