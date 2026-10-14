VIDEO // Școli, spitale și drumuri din Chișinău, modernizate cu sprijinul Guvernului

Evenimentul a fost organizat cu prilejul Hramului orașului Chișinău, iar oficialii au prezentat proiectele realizate în perioada 2022–2026 și prioritățile pentru următorii ani, inclusiv investițiile din suburbiile capitalei.

Aproximativ trei miliarde de lei pentru infrastructură

Portofoliul proiectelor gestionate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru municipiul Chișinău însumează aproximativ trei miliarde de lei, dintre care 1,5 miliarde de lei reprezintă investiții aflate în proces de implementare.

Unul dintre programele prezentate este „Curtea Europeană”, în cadrul căruia au fost declarate eligibile 469 de proiecte, cu o valoare totală de 2,3 miliarde de lei. Lucrările vizează reabilitarea căilor de acces, a trotuarelor, iluminatului, spațiilor verzi și terenurilor de joacă dintre blocuri. În prezent, 70 de curți sunt în șantier, cu un buget de peste 350 de milioane de lei pentru acest an, iar pentru 2027 este planificată reabilitarea a cel puțin 100 de curți suplimentare.

„Noi am luat decizia să muncim alături de cetățeni și pentru cetățeni în obiective care contează foarte mult pentru fiecare separat, dar nu sunt atât de vizibile. Lucrul ăsta eu cred că contează cel mai mult pentru oamenii noștri”, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Potrivit oficialului, proiectele sunt stabilite în funcție de necesitățile exprimate de locuitori.

„Deciziile s-au luat de jos în sus. Noi am construit ce a decis majoritatea oamenilor din acele curți. Asta înseamnă să fii incluziv, asta înseamnă să fii alături de cetățeni”, a afirmat ministrul.

În municipiu sunt implementate și 37 de proiecte pentru extinderea sau crearea grupelor de creșă în grădinițele publice, investiția totală fiind de 93 de milioane de lei. Bolea a menționat că autoritățile nu au limitat numărul grupelor care pot fi amenajate într-o localitate, dacă există spațiu și necesitate.

„Lucru extrem de benefic pentru tinerele mămici, pentru copiii care pot beneficia de educație instituțională timpurie”, a spus ministrul, adăugând că aceste servicii le permit părinților să își continue studiile sau activitatea profesională, știind că cei mici beneficiază de îngrijire și educație.

Tot în Chișinău urmează să fie restaurată clădirea istorică a Zemstvei guberniale a Basarabiei, de pe strada Alexei Șciusev. Edificiul are o suprafață de 1.855 de metri pătrați, iar în prezent se elaborează proiectul de reconstrucție.

„Este o clădire în totalitatea sa deteriorată și avariată. Acum se elaborează proiectul și cât de curând se vor începe lucrările de reconstrucție”, a declarat Vladimir Bolea. Potrivit ministrului, după restaurare, clădirea ar putea deveni un nou punct de atracție pe harta turistică a capitalei.

Lucrările la alte două sectoare ale centurii Chișinăului ar urma să înceapă în 2027

Unul dintre proiectele majore de infrastructură rutieră prezentate de ministru vizează continuarea construcției șoselei de centură a capitalei. Primul sector, cu o lungime de aproximativ 6,5 kilometri, a fost finalizat, valoarea investiției fiind de 9,9 milioane de euro.

Pentru sectoarele 2 și 3 sunt planificate lucrări pe aproximativ 18 kilometri de drum cu patru benzi, pe traseul Ialoveni–Sculeni–podul de la Cricova.

„Sectorul doi al centurii Chișinăului este în totalitate pregătit. Avem studii de fezabilitate, avem resurse financiare oferite de către BERD, avem toate deciziile luate de Guvern. Agenția Națională a Drumurilor elaborează caietele de sarcini, ca în cel mai scurt timp să deschidem licitațiile pentru acest sector”, a declarat Bolea.

Pentru sectorul 2, care va lega zona Ialoveni de Sculeni, bugetul estimat este de aproximativ 100 de milioane de euro, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În cazul sectorului 3, de la Sculeni până la podul de la Cricova, studiul de fezabilitate urmează să fie finalizat în următoarele săptămâni, după care vor fi stabilite costurile estimate și sursele de finanțare.

„Pregătim caietele de sarcini, ca în 2027 să avem începute lucrările atât la sectorul 2, cât și la sectorul 3 al centurii Chișinăului, adică aproximativ 18 kilometri de drum cu patru benzi”, a precizat ministrul.

Potrivit lui Bolea, finalizarea acestor tronsoane ar urma să îmbunătățească siguranța și confortul deplasării și să faciliteze tranzitul prin capitală.

Peste 82 de proiecte în suburbiile capitalei

În localitățile din municipiu sunt implementate peste 82 de proiecte prin programele „Satul European”, „Satul European Expres” și „Europa este aproape”. Acestea includ extinderea rețelelor de apă și canalizare, reabilitarea drumurilor, renovarea clădirilor publice, amenajarea spațiilor de agrement și dezvoltarea infrastructurii sportive.

La Budești este în construcție o sală sportivă regională, iar în localitate sunt planificate și lucrări la rețelele de canalizare. În Cruzești, Budești și Tohatin se dezvoltă proiecte de interconectare a sistemelor de canalizare, astfel încât apele uzate să fie preluate de sistemul centralizat al municipiului Chișinău.

„Prin construcția a 8,2 kilometri de rețele de canalizare comune și a câtorva stații de repompare, noi interconectăm aceste trei localități la Apă-Canal și la sistemul de canalizare centralizat din orașul Chișinău”, a explicat ministrul.

Oficialul a menționat că soluția ar permite reducerea numărului de stații locale de epurare și ar contribui la îmbunătățirea calității tratării apelor uzate.

Investițiile în drumuri vizează și accesul către zonele economice. La Trușeni, a fost dat în exploatare un drum de acces de 1,6 kilometri către agenții economici, iar la Bubuieci este reabilitat un tronson de 1,1 kilometri care asigură accesul spre zona industrială.

„Agenți economici mulțumiți înseamnă resurse financiare și impozite mai multe, adică mai mulți agenți economici vin pentru că sunt în condiții de lucru”, a declarat Bolea, subliniind că dezvoltarea infrastructurii poate contribui la creșterea veniturilor bugetelor locale.

În localitatea Băcioi urmează să fie construite șapte kilometri de rețele de canalizare și stații de pompare, pentru conectarea la sistemul centralizat al capitalei. Totodată, mai multe suburbii beneficiază de proiecte pentru extinderea serviciilor de creșă, în contextul creșterii numărului de familii tinere care se stabilesc în apropierea Chișinăului.

Un miliard de lei pentru modernizarea școlilor

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că investițiile capitale mobilizate în ultimii ani pentru modernizarea infrastructurii școlare din municipiul Chișinău se apropie de un miliard de lei. Peste 60 de instituții de învățământ au beneficiat de diferite proiecte, de la renovări și dotări până la modernizarea cantinelor și a blocurilor sanitare.

„90% din bugetul tuturor școlilor și grădinițelor din municipiul Chișinău vine de la Guvern, se finanțează prin transferuri cu destinație specială”, a afirmat Perciun.

Potrivit ministrului, aceste transferuri acoperă cheltuielile operaționale ale instituțiilor, inclusiv salarizarea, energia și celelalte necesități curente.

În paralel, Ministerul Educației și Cercetării a mobilizat fonduri pentru modernizarea infrastructurii. Unul dintre programele prioritare este cel al „Școlilor Model”, în cadrul căruia 25 de instituții din Chișinău au fost selectate pentru investiții de aproximativ 2,5–3 milioane de euro fiecare.

Scopul programului este modernizarea școlilor care dispun de spații suplimentare, dar care nu sunt suficient de atractive pentru părinți și elevi, ceea ce contribuie la supraaglomerarea altor instituții.

„Avem în continuare instituții de învățământ unde sunt locuri pentru elevi, dar ele nu sunt suficient de atractive. Părinții nu vor să-și ducă copiii acolo pentru că nu arată suficient de bine și atunci asta rezultă în supraaglomerarea altor instituții, unde ajungem să avem și 35 și 40 de elevi într-o clasă”, a explicat ministrul.

Potrivit lui Perciun, modernizarea acestor școli ar urma să distribuie mai echilibrat elevii între instituțiile de învățământ din diferite sectoare ale capitalei.

Alte 16 instituții sunt incluse în proiecte de eficiență energetică, iar în 20 de școli și licee au fost renovate blocurile sanitare, printr-o investiție de peste 24 de milioane de lei.

Pentru modernizarea cantinelor școlare din municipiu au fost alocate 100 de milioane de lei, în contextul extinderii alimentației gratuite pentru elevii claselor a V-a–a IX-a.

„Practic, în orice școală din oraș în care veți merge, veți găsi echipamente noi, procurate și transmise de către minister, pentru ca să asigurăm și să pregătim școlile pentru procesul de alimentație”, a declarat Perciun.

Ministerul a inițiat și transmiterea unor edificii pentru extinderea spațiilor disponibile elevilor. Fostul sediu al Liceului „Igor Vieru” urmează să fie transmis Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, după renovare, ceea ce ar urma să ofere aproximativ 400 de locuri pentru elevii claselor primare. O altă clădire, din sectorul Ciocana, este vizată de același proces de extindere a spațiilor disponibile în sistemul educațional.

În același timp, ministrul a cerut Primăriei Chișinău să intensifice investițiile în instituțiile pe care le gestionează.

„Este foarte important ca, pe lângă eforturile făcute de către Guvern, atâta timp cât Primăria Chișinău este gestionara instituțiilor de învățământ, să facă eforturi comparabile și să identifice, la rândul ei, soluții reale, în special pentru problemele legate de supraaglomerare și modernizarea infrastructurii”, a declarat Dan Perciun.

Peste 1,6 miliarde de lei pentru instituțiile medicale din capitală

În domeniul sănătății, investițiile realizate în ultimii patru ani în 24 de instituții medicale din municipiul Chișinău au depășit 1,6 miliarde de lei. Aproape 800 de milioane de lei provin din bugetul de stat și din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, iar aproximativ 810 milioane de lei reprezintă finanțări externe.

În șase instituții medicale municipale au fost investite circa 65,7 milioane de lei. Printre cele mai importante proiecte se numără dotarea Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” cu un tomograf computerizat, în valoare de 15,2 milioane de lei, și modernizarea secției de terapie intensivă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a explicat că instalarea tomografului permite efectuarea investigațiilor direct în spital, fără ca micii pacienți să fie transportați în alte instituții.

„Important este că medicii pot stabili mai repede diagnosticul, fără ca acel copil să fie transportat în altă parte. Aceasta este schimbarea pe care vrem să o obținem prin investițiile în sănătate”, a declarat ministrul.

La Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, investițiile au ajuns la aproximativ 27 de milioane de lei. Secția de terapie intensivă a fost dotată cu nouă paturi, ventilatoare pulmonare și echipamente de monitorizare, pentru îngrijirea copiilor în stare gravă. Potrivit ministrului, aici sunt tratați anual aproximativ 900 de copii în condiții care necesită astfel de intervenții.

La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” au fost investite aproximativ 32 de milioane de lei. Secția de terapie intensivă a fost reconstruită, iar capacitatea acesteia a crescut de la șase la 13 paturi. Instituția a fost dotată și cu echipamente pentru depistarea timpurie a leziunilor precanceroase și a cancerului de col uterin.

„Pentru o femeie, asta poate însemna identificarea unei probleme înainte ca boala să ajungă într-un stadiu avansat”, a menționat Alexandru Gasnaș.

Investiții au fost realizate și la alte instituții municipale. La Asociația Medicală Teritorială Ciocana a fost amenajat un centru de intervenție timpurie pentru copii și au fost procurate echipamente pentru investigații endoscopice. La Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii au fost renovate secția de infecții aerogene și acoperișul, pentru aproximativ 3,4 milioane de lei, iar Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” a primit paturi medicale multifuncționale și echipamente pentru dezvoltarea serviciilor destinate pacienților cu accident vascular cerebral.

O parte importantă a investițiilor a fost direcționată către spitalele republicane din capitală. Institutul de Medicină Urgentă a beneficiat de aproximativ 430 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii, inclusiv a Unității de Primiri Urgențe, a terapiei intensive și a blocului operator. Institutului Oncologic i-au revenit aproximativ 270 de milioane de lei pentru modernizarea serviciilor de radioterapie și diagnostic, iar Institutul Mamei și Copilului a beneficiat de circa 192 de milioane de lei pentru modernizarea blocurilor operatorii și a mai multor secții.

Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a primit investiții de aproximativ 170 de milioane de lei, inclusiv pentru modernizarea secției consultative.

„Ministerul Sănătății investește în Chișinău indiferent cine este fondatorul instituțiilor medicale. Noi nu împărțim necesitățile pacienților după subordonarea administrativă a spitalului, investim acolo unde infrastructura trebuie modernizată, unde sunt necesare echipamente și de creat noi servicii medicale”, a declarat Alexandru Gasnaș.

Pentru anul 2026 sunt în derulare investiții de aproximativ 600 de milioane de lei în sectorul medical, iar pentru 2027 Ministerul Sănătății își propune să mobilizeze circa un miliard de lei. Fondurile urmează să fie orientate spre dezvoltarea serviciilor de cardiologie intervențională, oncologie, terapie intensivă, recuperare medicală și chirurgie de zi.

La finalul conferinței, Vladimir Bolea a afirmat că investițiile în capitală și în suburbii trebuie să răspundă nevoilor locuitorilor și să contribuie la dezvoltarea comunităților.