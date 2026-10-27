VIDEO // SRI confirmă diversiunea de la Brașov: Incendiul de pe platforma Carfil a fost declanșat de o rețea de sabotaj coordonată din Rusia

Pentru prima dată de la începutul conflictului regional, autoritățile judiciare și de informații de la București documentează oficial o tentativă de diversiune împotriva capacităților industriei de apărare, executată pe teritoriul național la comanda Moscovei, transmite DefenseRomânia.

Rețeaua care a atacat platforma Carfil pregătea operațiuni similare în Europa

Ancheta penală instrumentată de DIICOT împreună cu Direcția Generală de Informații a Apărării și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate arată că operațiunea din Brașov a fost încredințată unei celule formate din trei cetățeni străini, respectiv doi bieloruși și un ucrainean, toți având statut de rezidenți în state ale Uniunii Europene.

Mecanismul operativ confirmat de investigatori reflectă un mod de lucru deja cunoscut - recrutarea prin intermediul platformelor de socializare și al mesageriilor criptate a unor persoane cu probleme financiare sau antecedente penale, remunerarea inițială pentru activități simple de recunoaștere sau fotografiere și avansarea rapidă către acțiuni de distrugere prin incendiere.

Faptul că judecătorii Curții de Apel București au emis mandate europene de arestare, iar doi dintre inculpați au fost reținuți în Germania chiar în timp ce pregăteau atacuri similare împotriva unor obiective industriale de acolo, în timp ce al treilea a fost localizat în Polonia, confirmă caracterul transnational și planificat al acestei rețele.

Misiunea stabilită de coordonatorii din Federația Rusă nu viza exclusiv perimetrul societății CARFIL SA, filială a companiei naționale ROMARM. Informațiile operative arată că rețeaua primise o listă lungă de ținte în mai multe state europene, incluzând capacități de stat și private de producție militară, depozite logistice și facilități utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene.

Această strategie de ,,subcontractare a actelor de diversiune către intermediari fără legături formale directe cu structurile armate ruse este concepută pentru a păstra o aparență de neimplicare directa, exploatând libertatea de mișcare din interiorul spațiului european, plățile electronice indirecte și cazările înregistrate pe numele unor interpuși.

Ce arată cazul platformei Carfil despre securitatea facilităților militare din România

Cazul de la Brașov anulează presupunerea convenabilă că apartenența la NATO și amplasarea în spatele frontului direct oferă imunitate în fața acțiunilor convenționale de sabotaj terestru. În timp ce reacția publică oficială a tratat multă vreme războiul asimetric doar ca pe o problemă de dezinformare mediatică sau atacuri informatice, incendierea unor hale industriale din proximitatea unei fabrici de armament indică trecerea la acțiuni fizice menite să afecteze producția de tehnică militară.

Faptul că am ajuns în punctul în care o echipă de sabotori a putut acționa nesnighertită în incinta unei platforme industriale de interes strategic arată că există breșe evidente în protecția obiectivelor din industria de apărare din România, unde paza perimetrală și monitorizarea contrainformativă locală nu au împiedicat desfășurarea unor astfel de actiuni.

Arestarea a doi membri ai celulei pe teritoriul Germaniei și demersurile de extrădare coordonate la nivel european demonstrează funcționarea cooperării polițienești, dar nu rezolvă vulnerabilitatea structurală actuală. Atâta timp cât serviciile de la Moscova găsesc cu ușurință „forță de muncă” disponibilă pe teritoriul Uniunii Europene pentru acțiuni de distrugere remunerate punctual, riscul unor operațiuni similare rămâne până la încheierea conflictului din Ucraina.

Gestionarea acestei amenințări nu se poate reduce la confirmarea tardivă a unor incendii deja consumate, ci cere o schimbare strictă a procedurilor de pază militarizată și control al accesului la toate facilitățile industriale de producție și stocare a armamentului din România.