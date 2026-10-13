VIDEO // Tânăr de 19 ani, reținut la Căușeni. Este suspectat că a intrat în mai multe locuințe și a agresat o femeie de 75 de ani

Potrivit oamenilor legii, femeia de 75 de ani a reclamat că un bărbat necunoscut, cu gluga pe cap, ar fi intrat în locuința sa și ar fi lovit-o cu pumnii. Victima a reușit să fugă în stradă, însă agresorul ar fi ajuns-o din urmă și ar fi continuat să o lovească. Acesta ar fi fugit după intervenția unui vecin.

Ulterior, în timpul audierilor, femeia a declarat că bărbatul ar fi încercat să o dezbrace. În consecință, Poliția investighează episodul și sub aspectul unor presupuse acțiuni cu caracter sexual.

În aceeași noapte, un alt locuitor al satului a sesizat Poliția că o persoană necunoscută ar fi pătruns în casa sa, l-ar fi îmbrâncit și l-ar fi doborât la podea, după care ar fi fugit.

În urma audierii martorilor și examinării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, oamenii legii au stabilit că faptele ar fi fost comise de aceeași persoană. Suspectul, un tânăr de 19 ani din aceeași localitate, a fost identificat și reținut.

Astăzi, Poliția a pornit trei cauze penale pentru presupuse acțiuni cu caracter sexual și violare de domiciliu. Tânărul a fost plasat în izolator.

Tot astăzi, o altă femeie a depus o plângere în care susține că același tânăr ar fi pătruns fără permisiune și în locuința sa în noaptea de 11 octombrie. Acest episod urmează să fie verificat.

Polițiștii continuă investigațiile pentru acumularea probelor și pentru a stabili dacă tânărul este implicat în toate cazurile reclamate. Acesta beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.