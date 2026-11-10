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VIDEO // Trei mistreți împușcați ilegal, descoperiți într-o mașină la Sîngerei. Reacția ministrului mediului

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VIDEO // Trei mistreți împușcați ilegal, descoperiți într-o mașină la Sîngerei. Reacția ministrului mediului

Trei mistreți împușcați ilegal au fost descoperiți într-un automobil implicat într-un accident rutier în orașul Sîngerei. Patru bărbați, cu vârste între 32 și 39 de ani, sunt suspectați de braconaj. Doi dintre aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore. Este al doilea asemenea caz înregistrat în raion în ultimele trei zile, bilanțul fiind de șase mistreți împușcați ilegal.

Cazul a avut loc în noaptea de 10 noiembrie, în jurul orei 00:03, când Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe o stradă din oraș.

Potrivit informațiilor preliminare, cei patru bărbați ar fi împușcat animalele în afara localității, după care le-au transportat cu un automobil. În drum spre oraș, aceștia ar fi încercat să evite un control al inspectorilor de mediu, însă au fost implicați într-un accident rutier.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a condamnat acțiunile de braconaj și a declarat că prejudiciul provocat întrunește condițiile legale pentru tragerea la răspundere penală. Oficialul a atribuit depistarea ilegalităților reformei Inspectoratului pentru Protecția Mediului din acest an, care le permite angajaților să patruleze și să intervină pe timp de noapte.

„Primii pași i-am făcut, dar avem încă mult de muncă. Știm foarte bine că braconierii sunt adesea dotați cu echipamente sofisticate. De aceea, procesul continuă: dotăm inspectorii cu tehnică specială, care să asigure identificarea și prinderea infractorilor în orice condiții, inclusiv pe întuneric”, a declarat Gheorghe Hajder.

Totodată, ministrul a solicitat intensificarea controalelor nocturne în întreaga republică.

Polițiștii din Sîngerei, împreună cu angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului, continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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