VIDEO // Trei mistreți împușcați ilegal, descoperiți într-o mașină la Sîngerei. Reacția ministrului mediului

Cazul a avut loc în noaptea de 10 noiembrie, în jurul orei 00:03, când Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe o stradă din oraș.

Potrivit informațiilor preliminare, cei patru bărbați ar fi împușcat animalele în afara localității, după care le-au transportat cu un automobil. În drum spre oraș, aceștia ar fi încercat să evite un control al inspectorilor de mediu, însă au fost implicați într-un accident rutier.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a condamnat acțiunile de braconaj și a declarat că prejudiciul provocat întrunește condițiile legale pentru tragerea la răspundere penală. Oficialul a atribuit depistarea ilegalităților reformei Inspectoratului pentru Protecția Mediului din acest an, care le permite angajaților să patruleze și să intervină pe timp de noapte.

„Primii pași i-am făcut, dar avem încă mult de muncă. Știm foarte bine că braconierii sunt adesea dotați cu echipamente sofisticate. De aceea, procesul continuă: dotăm inspectorii cu tehnică specială, care să asigure identificarea și prinderea infractorilor în orice condiții, inclusiv pe întuneric”, a declarat Gheorghe Hajder.

Totodată, ministrul a solicitat intensificarea controalelor nocturne în întreaga republică.

Polițiștii din Sîngerei, împreună cu angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului, continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.