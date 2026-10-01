VIDEO // Trei persoane, reținute într-un dosar de trafic de droguri prin Telegram

Activitatea celor doi tineri a fost documentată timp de o lună de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu ofițerii de urmărire penală și procurorii sectorului Botanica.

Potrivit anchetei, suspecții ar fi avut rolul de a plasa drogurile în diferite ascunzișuri din capitală, de unde acestea urmau să fie preluate de cumpărători.

În urma perchezițiilor corporale și la domiciliul temporar al suspecților, oamenii legii au ridicat aproximativ 350 de grame de droguri sintetice de tip PVP. Au mai fost găsite 72 de pliculețe cu câte un gram de PVP, pregătite pentru comercializare, precum și ambalaje, cântare electronice de precizie și telefoane care ar fi fost folosite în activitatea infracțională.

În același dosar a fost reținut un bărbat de 38 de ani. Potrivit Poliției, acesta i-ar fi transportat cu regularitate pe cei doi tineri în locurile în care erau plasate drogurile și, în unele cazuri, ar fi supravegheat zona pentru a evita deconspirarea lor.

La solicitarea procurorilor, suspecții au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Persoanele găsite vinovate de asemenea infracțiuni riscă între 15 și 17 ani de închisoare. Suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.