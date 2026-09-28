VIDEO // Trei suspecți, reținuți cu cocaină la Chișinău. Riscă până la 15 ani de închisoare

Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii sectorului Botanica, au documentat timp de aproximativ o lună activitatea celor trei bărbați.

Potrivit oamenilor legii, aceștia sunt suspectați că ar fi pus la punct o schemă de comercializare a cocainei în municipiul Chișinău.

Doi dintre suspecți, în vârstă de 36 și 40 de ani, au fost reținuți pe 25 septembrie în Capitală. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat de la aceștia telefoane despre care se presupune că erau folosite în activitatea infracțională, precum și pliculețe cu o substanță despre care oamenii legii afirmă că este cocaină și care ar fi fost pregătite pentru comercializare.

În aceeași zi a fost reținut și cel de-al treilea suspect, în vârstă de 20 de ani. Potrivit informațiilor acumulate de anchetatori, acesta ar fi fost sursa drogurilor.

În urma percheziției corporale și a automobilului cu care se deplasa tânărul, oamenii legii au ridicat telefoane și mai multe pachețele cu o substanță presupusă a fi cocaină, care, potrivit anchetei, urma să ajungă la consumatori din Chișinău.

Cei trei au fost reținuți pentru 72 de ore, iar procurorul de caz a solicitat instanței plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la 12 la 15 ani.