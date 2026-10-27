„Un atac a lovit podul Pivdenîi. Infrastructura metroului de pe pod a fost de asemenea avariată”, a declarat primarul pe Telegram după ce orașul a fost ținta a aproximativ zece rachete în timpul nopții, potrivit forțelor aeriene, citate de agerpres.ro.
VIDEO // Ucraina: Un pod important din Kiev, lovit într-un atac rusesc
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Un pod din sudul Kievului, o axă importantă de transport, a fost lovit într-un atac rusesc, a indicat marți primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, citat de AFP.