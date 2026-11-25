Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, la insistența procurorilor PCCOCS. Potrivit materialelor cauzei, în acea perioadă unul din canalele de Telegram avea aproximativ 45 000 de membri și exista marele risc ca imaginile să fi ajuns în vizorul colegilor de serviciu ale victimei, făcând parte dintr-o echipă de administrație publică locală.

Între timp, canalul de Telegram a fost închis, anunțau procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră care au investigat dosarul penal.

Gravitatea situației ține de faptul că acel video a fost filmat fără acordul victimei, în timpul unei scene de relații intime. Mai grav este că, odată cu publicarea video-ului pe Telegram, a fost anexată și adresa la contul de Instagram al victimei. Ceea ce a afectat mai mult este că era atașată și o imagine a copilului victimei.

„Atunci când au trimis dosarul penal în judecată, procurorii PCCOCS au indicat în comunicatul de presă din iulie 2026 faptul că victima a declarat că inculpatul, care ulterior s-a reprofilat din agent de pază în șofer, i-a creat pe Facebook și un cont fals. Acolo, acesta a distribuit și informația precum că victima ar presta servicii de escortă și că ar deține și un cont pe platforma „Only Fans” (unde sunt prestate și servicii de chat erotic)”, se menționează într-un comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Femeia fusese amenințată și i-a fost sechestrat motanul, dar care a fusese returnat. În acest sens, victima a contractat și serviciile de pază, ba chiar și-a luat concediu și a plecat pentru un timp din R. Moldova. La revenire, ea a depus o plângere la autoritățile de drept, care au investigat faptele penale sub conducerea procurorilor PCCOCS și l-au trimis pe bărbat în judecată.

În baza articolului din Codul penal privind inviolabilitatea vieții personale, bărbatul a fost condamnat la amendă penală de 35 000 lei, cu obligația achitării a 70 000 ca prejudiciu moral pentru victimă.

Pe acest dosar urmărirea penală continuă, iar instanța de judecată urmează să examineze și episodul privind inculparea co-administratorului canalului de Telegram vizat și alți nouă complici.