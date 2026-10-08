VIDEO // Un biciclist, lovit mortal de o mașină la Sîngereii Noi. Imagini cu momentul impactului

Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, o femeie de 37 de ani, aflată la volanul unui Mercedes înmatriculat în străinătate, ar fi tamponat biciclistul în timp ce efectua o manevră de virare la stânga. Bărbatul se deplasa din sens opus.

În urma impactului, biciclistul a suferit traumatisme incompatibile cu viața și a decedat la fața locului.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.