VIDEO // Un moldovean căutat pentru o escrocherie în proporții deosebit de mari, extrădat din SUA

Potrivit informațiilor oferite de Poliție, făptașul este în vârstă de 44 de ani și era căutat de autoritățile Republicii Moldova.

„Urmare a investigațiilor penale, bărbatul a fost anunțat în căutare internațională, în scopul arestării și extrădării acestuia.

Cauza penală se află în gestiunea Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Direcției de Poliție Chișinău”, se menționează în notificarea Poliției R. Moldova.

Extrădarea acestuia din Statele Unite ale Americii a fost realizată în baza unui ordin final de expulzare, cu sprijinul și implicarea autorităților americane competente, a Direcției cooperare polițienească internațională a IGP, precum și cu suportul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în colaborare cu Unitatea de Investigații Penale Extrateritoriale a Ambasadei SUA la Chișinău.