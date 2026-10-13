VIDEO // Un student din Kiev recrutat de ruși a încercat să arunce în aer un microbuz care transporta soldați ucraineni

Conform anchetei, tânărul a încercat să arunce în aer un vehicul al Forțelor de Apărare Ucrainene în schimbul unei recompense bănești, acționând în complicitate cu o persoană care îi coordona acțiunile de la distanță, notează DIGI24.ro.

Serviciul de informații al Ucrainei, SBU, afirmă că studentul ar fi fost recrutat de ruși. La instrucțiunile acestora, studentul a mers în localitatea Rivne și, la un loc stabilit de la periferia orașului, a preluat un rucsac care conținea un telefon, o baterie externă și explozivi.

Studentul a plasat dispozitivul exploziv sub un microbuz al Forțelor de Apărare ale Ucrainei. Vizavi de locul faptei, a amplasat un telefon și o baterie externă, camuflate sub forma unei cutii de suc, pentru a monitoriza de la distanță vehiculul și a aștepta detonarea dispozitivului.

În acea noapte, coordonatorul a încercat să detoneze explozivii de la distanță. Cu toate acestea, ofițerii SBU au descoperit intențiile lor și au împiedicat atacul.

Tânărul a fost reținut (pe 23 septembrie - n.r.) și informat cu privire la suspiciunile care îi sunt aduse, iar instanța a dispus ca măsură preventivă arestarea preventivă fără dreptul la eliberare pe cauțiune.

Pentru tentativa de atac terorist, acesta riscă până la 12 ani de închisoare, cu sau fără confiscarea bunurilor.

