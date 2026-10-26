VIDEO // Un ucrainean, reținut după ce un aparat de zbor a traversat ilegal frontiera și a intrat în R. Moldova

Anterior, Ministerul Apărării anunța că la ora 13:13, Centrul Operații Aeriene a observat cum un aparat de zbor a survolat teritoriul R. Moldova din direcția Cernăuți, Ucraina.

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În baza informațiilor recepționate, polițiștii de frontieră au întreprins acțiuni operative de identificare și localizare a persoanei, aceasta fiind depistată la aproximativ 2 000 de metri de linia frontierei de stat. În cadrul verificărilor, cetățeanul a solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova.

Poliția de Frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.