VIDEO // Vasile Tofan, despre ingerințele Rusiei în R. Moldova: „Să nu fim prea naivi în privința instrumentelor pe care le folosește”

„Salutăm faptul că SUA se implică în proiecte de susținere pentru Moldova, mă refer în special la independența noastră energetică și la ajutorul oferit pentru a conecta electric Republica Moldova cu România și, mai departe, cu Ucraina (linia electrică de 400 kV Strășeni–Gutinaș). Ne-ar plăcea să avem mai multe astfel de proiecte. O Moldovă mai puternică ajută și Ucraina”, a declarat premierul.

Vasile Tofan a vorbit și despre presiunile la care a fost supus statul nostru în ultimii ani.

„Sunt mândru că țara noastră a reușit să reziste acestei agresiuni informaționale. Rusia a încercat să destabilizeze Moldova, să influențeze alegerile cu bani, dar forțele pro-europene au câștigat”, a precizat el.

Printre soluțiile pentru contracararea interferențelor Moscovei, premierul a menționat presa liberă și instituțiile de securitate consolidate.

„Cred că pot menționa aici mass-media puternică. La fel, să nu fim prea naivi în privința instrumentelor pe care le folosește Rusia, iar asta înseamnă servicii de securitate puternice, pe care noi, în Moldova, le-am consolidat”, a spus Tofan.

Totodată, prim-ministrul a menționat că Rusia continuă să încerce destabilizarea regiunii, însă nu există un pericol iminent pentru Republica Moldova, iar recentele incidente cu drone le-a catalogat drept acțiuni de intimidare.

În acest context, Vasile Tofan a reiterat că integrarea europeană este proiectul național al R. Moldova, care înseamnă atât dezvoltare economică, cât și securitate.