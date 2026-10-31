VIDEO // Volodimir Zelenski îi mulțumește Melaniei Trump pentru medierea operațiunii de evacuare din Oleșki. Imagini cu ucrainenii salvați

Liderul de la Kiev a mulțumit părții americane și Primei Doamne a SUA, Melania Trump, pentru medierea operațiunii, desfășurată în baza unui armistițiu instituit în sectorul Herson, transmite Digi24.ro.

„A avut loc o operațiune umanitară pentru salvarea oamenilor din Oleșki, în regiunea Herson. În sectorul Herson a fost instituit un armistițiu, în timpul căruia drumurile către Oleșki au fost deminate și a fost livrat ajutor umanitar. Sperăm că accesul umanitar în Oleșki va rămâne deschis”, a scris președintele ucrainean pe rețeaua socială X.

„De asemenea, persoanele care aveau nevoie de evacuare au fost scoase din oraș și din comunitatea învecinată. În acest moment, cetățenii ucraineni din Oleșki au trecut granița Ucrainei în regiunea Cernihiv. Toți vor primi ajutorul de care au nevoie. Este important ca instituțiile guvernamentale și toate autoritățile regionale și locale implicate să acționeze eficient și să îi ajute pe oameni să se adapteze”, a mai scris Zelenski.

Acesta a mulțumit „părții americane și Primei Doamne a SUA, Melania Trump, pentru mediere. Sunt mândru de Forțele de Apărare ale Ucrainei, care își apără țara și au asigurat, cu onoare, condițiile de securitate necesare pentru această operațiune umanitară”.

„Îi mulțumesc Avocatului Poporului din Ucraina, Dmitro Lubinets, și echipei sale pentru îndeplinirea acestei misiuni. Le mulțumesc, de asemenea, tuturor celor din întreaga lume – fiecărui jurnalist, fiecărui lider politic și civic și fiecărei persoane preocupate de această situație – care au contribuit la atragerea atenției la nivel mondial asupra situației din Oleșki și asupra adevăratei catastrofe umanitare de pe teritoriul ucrainean ocupat temporar de Rusia.

Atunci când lumea este atentă, oamenii sunt salvați. Sunt necesari, de asemenea, pași suplimentari pentru detensionarea situației și progrese reale către pace. Slavă Ucrainei!”, a conchis liderul de la Kiev.

Orașul Oleșki, situat în sudul Ucrainei și aflat sub ocupație rusă, se confruntă de mai multe săptămâni cu grave penurii de alimente și medicamente.