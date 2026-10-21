VIDEO // Witkoff, lingușitor cu Putin: „Sunteți un om cu spirit umanitar”. În timp ce Rusia și-a intensificat atacurile ucigașe asupra Ucrainei

Emisarul special al SUA Steve Witkoff l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să ia în considerare reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, mediate de SUA, și să analizeze noi propuneri privind încheierea războiului, pe fondul ultimelor eforturi depuse de Washington pentru a pune capăt războiului, informează Digi24.ro.

Discuțiile, care au avut loc într-un grandios palat imperial din Sankt Petersburg au început cu un gest de bunăvoință din partea Rusiei: eliberarea lui Stephen Hubbard, un profesor american pensionat reținut în Rusia pentru că ar fi luptat ca mercenar pentru Ucraina.

Putin s-a oferit, de asemenea, ajutor pentru președintele american Donald Trump în relațiile cu Iranul, afirmând că Rusia are o relație de zeci de ani cu Teheranul.

Rusia ar putea, de asemenea, să furnizeze cantități mari de îngrășăminte către Statele Unite pentru a ajuta fermierii americani, i-a spus președintele rus lui Witkoff, adăugând că dorește să discute despre o potențială întâlnire în China, luna viitoare, cu Trump, la care, potrivit sugestiei Kremlinului, ar putea participa și președintele chinez Xi Jinping.

De partea cealaltă, Witkoff și-a exprimat recunoștința pentru eliberarea lui Hubbard. „Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, iar pentru asta vă salut, vă felicit și vă mulțumesc încă o dată”, a spus Witkoff.

Întâlnirea are loc pe fondul atacurilor tot mai intense ale Rusiei asupra țintelor civile din Ucraina. Luni, un atac rusesc cu dronă a ucis șase persoane, între care trei copii, într-un parc din regiunea Harkov, nord-estul Ucrainei. Imagini cu un copil aflat în cărucior, ucis de atacurile rușilor, au devenit virale.