VIDEO // Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă în Franţa pentru a protesta. Poliţia a folosit gaze lacrimogene

Poliţia a folosit gaze lacrimogene în Lyon, unde manifestaţia fusese interzisă. În Clermont-Ferrand, poliţiştii au folosit gaze lacrimogene şi grenade paralizante pentru a respinge demonstranţii care încercau să ajungă în centrul oraşului.

În oraşul Toulouse, 26.500 de persoane s-au alăturat protestelor, potrivit autorităţilor locale, citate de news.ro.

Tulburările pun la încercare autoritatea lui Macron în ultimele luni ale preşedinţiei sale, înainte ca alegătorii să-i aleagă succesorul în luna mai. Miza este mare: partidul de extremă dreapta Rassemblement National a acuzat guvernul său că nu a reuşit să protejeze populaţia şi a îndemnat oamenii să-şi canalizeze furia prin vot.

Autorităţile au limitat marşul de la Paris la marginea sud-estică a oraşului, departe de centru. Un jurnalist al Associated Press a văzut zeci de mii de oameni mărşăluind de la Porte d’Italie la începutul după-amiezii, dar mulţimea părea mai mică decât cea de acum o săptămână. Sindicatele au condus procesiunea, urmate de protestatari îmbrăcaţi în pelerine de ploaie, care purtau steaguri şi pancarte realizate manual.

Ministrul de interne al Franţei a declarat că, la ora locală 13:00, erau 35.000 de manifestanţi la nivel naţional, comparativ cu 60 de mii la aceeaşi oră în săptămâna precedentă.

Până la 70 de mii de poliţişti au fost mobilizaţi la nivel naţional, sprijiniţi de elicoptere, vehicule blindate şi tunuri de apă.

O mică manifestaţie s-a transformat într-o mişcare naţională

Ceea ce a început luna trecută ca o manifestaţie împotriva lipsei de personal la un liceu din sud-estul Parisului s-a extins la nivel naţional, atrăgând elevi care cer şcoli mai bune şi angajaţi care solicită salarii şi pensii mai mari.

Preţurile la energie în Franţa au fost cu 21,3% mai mari în septembrie decât cu un an în urmă, contribuind la creşterea inflaţiei generale la 3,1%, potrivit agenţiei naţionale de statistică, INSEE.

Macron s-a întâlnit vineri cu reprezentanţii liceelor. Aceştia au afirmat că el a promis să reformeze sistemul de admitere la universităţi, dar au cerut ca protestele să continue până la anunţarea unor măsuri concrete.

Peste jumătate de milion de oameni au ieşit în stradă sâmbăta trecută. Aproximativ trei mii de magazine din toată Franţa au fost distruse sau jefuite în weekend.