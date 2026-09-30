VIDEO // Zelenski a mers personal pe front pentru a felicita militarii care au participat în spectaculoasa „Operațiune Vivaldi”

„Punctul de comandă al Brigăzii Mecanizate Separate nr. 66, numită după prințul Mstislav cel Curajos. Astăzi, m-am întâlnit aici cu soldații care îndeplinesc misiuni în sectorul Lîman și le-am înmânat distincții de stat. Am discutat cu comandantul brigăzii despre misiunile desfășurate de unitate și despre nevoile brigăzii” a menționat Zelenski.

Președintele a subliniat: „În cadrul operațiunii «Vivaldi», Brigada mecanizată separată nr. 66, împreună cu alte unități din cadrul Corpului III de Armată, a readus deja sub control ucrainean peste 125 de kilometri pătrați din teritoriul nostru.”

„Vă mulțumesc că apărați statul nostru, suveranitatea și integritatea teritorială. Acest lucru este foarte important”, a subliniat Zelenski.

Videoclipul publicat de președintele ucrainean arată că, printre alții, alături de el se aflau și comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi, și ministrul Apărării, Evheni Hmara.