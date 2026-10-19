VIDEO // Zelenski afirmă că Ucraina recuperează teritoriu în estul țării

„Vedem rezultate pe front”, a spus el în mesajul său video de seară, preluar de agerpres.ro.



„Tendința din acest an continuă: de la începutul toamnei, luptătorii noștri au eliberat mai mult teritoriu decât au reușit rușii să cucerească”, a adăugat el.

„Dobropillia, Kostiantinivka, Oleksiievo-Drujkivka, Orihiv, Novopavlivka, Novoandriivka și Velikomihailivka se află toate sub control ucrainean”, a declarat Zelenski, adăugând că trupele ucrainene apără, de asemenea, zonele din apropierea orașului Kramatorsk.



În aceste localități, Ucraina a creat un fel de centură fortificată pentru a împiedica înaintarea forțelor ruse.



Zelenski a mai precizat că trupele ruse au fost respinse în regiunea Zaporojie. Acest lucru a fost confirmat recent și de centrul de analiză american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).



Atât Zelenski, cât și ISW au respins afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin privind presupuse succese ale forțelor ruse în regiunea Zaporojie. Institutul a notat, în urmă cu câteva zile, că afirmațiile lui Putin sunt „atât de departe de realitate, încât par niște halucinații”.



Ucraina se apără împotriva unei invazii ruse de amploare de mai bine de patru ani și jumătate, beneficiind de sprijinul Occidentului. Moscova revendică, printre altele, regiunea Donbas - care cuprinde, în principal, provinciile Donețk și Lugansk, situate în zona tradițională de extracție a cărbunelui din această țară.