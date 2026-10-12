„Rușii au lovit o centrală electrică din Kiev” și „ulterior, au avut loc atacuri asupra instalațiilor energetice din regiunea Harkov. Și toate acestea s-au întâmplat după ce președintele SUA a făcut declarația sa despre un armistițiu energetic”, a spus Zelenski într-o postare pe Facebook după o discuție cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminica aceasta că Rusia și Ucraina au convenit să înceteze atacurile împotriva infrastructurii energetice a celeilalte părți, informează AFP și Reuters, preluat de agerpres.ro.
„Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au căzut de acord. Nu-l încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris el pe rețeaua sa Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.
VIDEO // Zelenski: Rusia a atacat instalații energetice din Ucraina DUPĂ anunțul lui Trump privind armistițiul
Rusia a atacat instalații energetice din Ucraina după anunțul surpriză al președintelui SUA, Donald Trump, privind un armistițiu energetic, despre care a spus că a fost încheiat între Kiev și Moscova, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.
„Rușii au lovit o centrală electrică din Kiev” și „ulterior, au avut loc atacuri asupra instalațiilor energetice din regiunea Harkov. Și toate acestea s-au întâmplat după ce președintele SUA a făcut declarația sa despre un armistițiu energetic”, a spus Zelenski într-o postare pe Facebook după o discuție cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.