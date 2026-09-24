(VIDEO/AUDIO) „La noi, cacbă, nu-i Europa”. Percheziții la centre medicale și saloane suspectate de vânzarea ilegală a produselor pentru proceduri estetice

Potrivit IGP, în timpul acțiunilor au fost depistate și ridicate loturi impunătoare de produse medicamentoase fără acte legale de proveniență, inclusiv produse pe bază de toxină botulinică interzise în Republica Moldova, precum și produse pe bază de exozomi de origine umană și animală, interzise atât în Republica Moldova, cât și în Uniunea Europeană. Valoarea estimativă a produselor ridicate de pe piața ilegală depășește 3 milioane de lei.

Totodată, au fost ridicate mijloace financiare necontabilizate în sumă de peste 2 milioane de lei, înscrisuri de ciornă, acte care indică asupra unei evidențe contabile duble, precum și dispozitive electronice ce conțin comunicări relevante pentru cauză.

Potrivit investigațiilor, produsele ar fi fost comercializate și utilizate în saloane și centre de înfrumusețare din municipiul Chișinău și din alte localități ale republicii. De asemenea, au fost identificate mai multe puncte de prestare a serviciilor de înfrumusețare care nu dețineau actele permisive necesare pentru efectuarea procedurilor medicale și estetice respective.

Poliția atrage atenția că utilizarea produselor interzise, neautorizate sau de proveniență incertă poate prezenta riscuri majore pentru sănătate și poate provoca reacții adverse și complicații grave.

Produsele și bunurile ridicate urmează a fi supuse expertizelor de specialitate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea întregului circuit de import, distribuție și comercializare, a provenienței mijloacelor financiare și a tuturor persoanelor implicate.