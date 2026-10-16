Viitorul bașcan trebuie să rezolve problemele Găgăuziei, nu să facă geopolitică, expert

Ștefan Bejan afirmă că atât pentru funcția de bașcan, cât și pentru candidații în Adunarea Populară, alegătorii au în față o ofertă electorală diversă, formată în mare parte din persoane cunoscute în regiune, precum foști și actuali primari și deputați, consilieri locali și activiști civici, a căror activitate poate fi evaluată în funcție de rezultate.

În opinia sa, viitoarea conducere a regiunii autonome ar trebui să înlocuiască confruntările permanente cu dialogul și soluționarea problemelor cetățenilor. Totodată, scrutinul va reprezenta un test pentru instituțiile statului, care trebuie să asigure alegeri libere și corecte și să combată corupția electorală și ingerințele externe, aplicând legea indiferent de numele candidatului sau de partidul care îl susține.

„Înainte de toate, aceste alegeri sunt despre locuitorii Găgăuziei. Ei trebuie să decidă cui îi încredințează viitorul lor și al copiilor: unor marionete corupte, dirijate din exterior, sau unor lideri ai comunității care vor cu adevărat binele poporului găgăuz”, susține Ștefan Bejan.

În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate în Adunarea Populară concurează 135 de persoane.