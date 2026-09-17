„Viitorul războiului se scrie acum.” Fost director CIA: Toate țările NATO trebuie să-și schimbe radical structura forțelor armate

Întrebat dacă NATO, ca alianță transatlantică, mai este încă vie, generalul american a răspuns: „Da, cred. Și cred că sprijinul pentru NATO, în special în Congresul SUA, este la fel de puternic ca întotdeauna. Dar recunosc și realitatea. Iar realitatea este că angajamentul la cel mai înalt nivel nu mai este la fel de ferm ca în trecut.

În parte, pentru a-i determina pe europeni să facă ceea ce ar fi trebuit să facă de la bun început, și anume mult mai mult pentru ei înșiși. Uite, există doi lideri care sunt responsabili pentru faptul că Europa își asumă acum o parte mai mare din propria apărare: Vladimir Putin și Donald Trump”.

Petraeus avertizează însă că țările NATO trebuie să-și schimbe radical structura forțelor armate pentru a face față unui război cu adevărat modern.

„Aș sublinia două aspecte. În primul rând, Ucraina definește literalmente viitorul războiului. În al doilea rând, fiecare țară din NATO, inclusiv a mea, trebuie să întreprindă urgent o schimbare instituțională revoluționară. Deci nu este vorba doar de o modernizare tradițională. Nu este o schimbare treptată. Aici te așezi și spui: 'Avem un nou concept de război, care se bazează pe ceea ce se întâmplă aici'. (...)

Așadar, trebuie să ne gândim la viitorul războiului, care va fi din ce în ce mai autonom. În cele din urmă, nu suntem prea departe de momentul în care sistemele autonome se vor lupta între ele și de o inteligență artificială cu capacități de acțiune autonomă, care va face posibilă toată această evoluție și va da, de fapt, instrucțiuni”, a declarat el.

„Va exista un sistem de gestionare a bătăliei care va funcționa în mod autonom. Un om va supraveghea toate acestea, dar totul se va desfășura foarte, foarte rapid. Și va avea o cunoaștere completă a situației aeriene, a ceea ce se apropie și a resurselor care trebuie apărate etc. Va da instrucțiuni. Tu te ocupi de acesta; tu te ocupi de acela. Mașina va face acest lucru.

Așadar, ideea este că, da, viitorul războiului se scrie chiar acum în Ucraina, iar Rusia reacționează, la rândul ei, în mod semnificativ la această situație. Și toate țările NATO și occidentale trebuie să întreprindă de urgență schimbări instituționale revoluționare”, adaugă fostul director CIA.

Ce schimbări sunt necesare

Petraeus a explicat ce modificări ar trebui să facă țările NATO privind apărarea.

„Schimbarea instituțională înseamnă adoptarea unui concept cu totul nou al războiului. Vă modificați radical structura forțelor armate. Nu mai aveți nevoie de toate tancurile, vehiculele de luptă ale infanteriei, navele și aeronavele pilotate. De unele încă mai aveți nevoie. Încă mai aveți nevoie de avioane stealth.

Încă mai aveți nevoie de apărare împotriva rachetelor balistice. Încă mai aveți nevoie de ele, dar veți avea nevoie de multe alte lucruri suplimentare și mai puține dintre cele tradiționale, sisteme de armament și așa mai departe, precum și mult mai puține sisteme pilotate. Prin urmare, trebuie să revizuiți complet modul în care vă antrenați și cum vă formați liderii.

Trebuie să schimbați, evident, în mod radical ceea ce cumpărați și modul în care faceți achizițiile. Și trebuie să aveți capacitatea de a efectua modificări la nivel de software în fiecare săptămână și la nivel de hardware la fiecare trei sau patru săptămâni, așa cum procedează producătorii ucraineni. Apoi, trebuie să schimbați literalmente politicile de personal și chiar instalațiile, bazele, lecțiile învățate și toate celelalte aspecte”, a spus el.

Despre atacurile hibride ale Rusiei

Întrebat dacă agresiunile hibride ale Rusiei împotriva țărilor UE se pot transforma în ceva mult mai amplu, generalul american a răspuns:

„Am văzut Rusia în Ucraina încă de la început, recrutând oameni și desfășurând, în esență, activități criminale, violente, dăunătoare și distructive. Și observați tot mai multe astfel de fenomene și în țările NATO. Acesta este războiul din zona gri.

Așadar, este vorba de ceva cu mult mai grav decât zboruri ale dronelor prin spațiul aerian, încălcarea spațiului aerian de către aeronave cu echipaj uman sau alte astfel de incursiuni. Este vorba, de fapt, de activități distructive, criminale și teroriste desfășurate pe teritoriul țărilor respective, fie că este vorba de o explozie sau de pătrunderea unei drone în spațiul aerian. Există o întreagă gamă de astfel de acțiuni pe care FSB le orchestrează pentru Rusia la o scară considerabilă.

Rusia va încerca să facă tot ce-i stă în putință. Iar succesul său, sincer să fiu, va depinde de reacțiile țărilor NATO în ceea ce privește detectarea, prevenirea și atenuarea riscurilor pe care le prezintă aceste activități”.