Vitali Neagu a intrat în cursa „prezidențială” din regiunea transnistreană

„Astăzi am depus la Comisia Electorală Centrală documentele privind desemnarea mea în calitate de candidat la alegerile pentru funcția de lider al regiunii transnistrene. Acum începem colectarea semnăturilor necesare pentru înregistrarea ulterioară”, a declarat Neagu.

Joi, organizația „Forumul Popular al Transnistriei”, condusă de actualul lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, i-a propus lui Neagu să-și înainteze candidatura. Organizația și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a-l susține la așa-zisele „alegeri” și de a participa la elaborarea programului electoral. De asemenea, ONF a anunțat pentru 23 octombrie organizarea unui protest în piața centrală din Tiraspol, împotriva „presiunilor economice exercitate de Chișinău”.

Anterior, Krasnoselski a declarat că nu intenționează să rămână în funcție după două mandate. Neagu a fost menționat printre posibilii candidați la succesiune. În septembrie, pe Telegram a apărut un canal care anunța candidatura lui Neagu, însă administrația locală a dezmințit informația, precizând că respectivul canal fusese creat fără știrea acestuia.

Primul care a depus documentele pentru participarea la „alegeri” a fost deputatul în așa-numitul soviet suprem al regiunii transnistrene, Vadim Kravciuk. În februarie 2026, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a retras acestuia cetățenia moldovenească. Aceeași măsură a fost aplicată altor opt persoane care dețin sau au deținut funcții în structurile nerecunoscute ale regiunii transnistrene.

Pentru a putea candida, pretendenții trebuie să strângă semnăturile a 2% – 3% din numărul total al alegătorilor, adică între 7 800 și 11 700 de semnături. Documentele necesare, inclusiv listele cu semnături, trebuie depuse până pe 12 noiembrie. Tot atunci e data limită pentru depunerea candidaturilor, iar înregistrarea tuturor candidaților trebuie încheiată până la 21 noiembrie.

Așa-zisele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie. Votarea anticipată va începe pe 7 decembrie, iar rezultatele urmează să fie stabilite de pretinsa comisie electorală locală cel târziu până pe 17 decembrie.