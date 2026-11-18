Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Orașele după reforma APL: noi oportunități, noi provocări și perspective de dezvoltare”, organizată de Agenția de presă IPN.

Vitalie Vrabie a menționat că, în urma amalgamării, populația municipiului Ungheni va crește de la aproximativ 26 500 la 42 300 de locuitori. Noua structură administrativă va cuprinde 20 de localități, implicate în proces alături de cele nouă primării.

Potrivit lui, una dintre prioritățile administrației locale va fi modernizarea drumurilor care leagă satele de municipiu. Mulți locuitori din aceste localități vin zilnic la Ungheni pentru a beneficia de servicii educaționale, comerciale, notariale, culturale și sportive. În paralel, autoritățile își propun să dezvolte infrastructura și în localitățile rurale.

„Pentru orașul nostru, acesta reprezintă aproximativ 150 de milioane de lei, care vor fi direcționați către proiecte de infrastructură”, a declarat Vitalie Vrabie, referindu-se la cel de-al doilea stimulent financiar prevăzut pentru procesul de amalgamare.

Primarul recunoaște că reforma poate genera îngrijorări în rândul populației, în special în localitățile rurale, unde oamenii se tem de schimbările pe care le-ar putea aduce noua organizare administrativă. „Oamenii au anumite temeri, iar acestea sunt justificate, pentru că este vorba despre ceva nou. Nimeni nu vrea să piardă ceea ce cunoaște deja, ceea ce are și prețuiește. De aceea, abordăm acest proces cu multă prudență”, a menționat edilul.

Totodată, Vitalie Vrabie consideră că extinderea municipiului și creșterea numărului de beneficiari vor consolida capacitatea financiară a întreprinderilor municipale. Prestarea serviciilor pentru o populație mai numeroasă ar putea permite menținerea tarifelor actuale sau chiar reducerea acestora, fără a pune o povară suplimentară pe locuitorii satelor.