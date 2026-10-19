„Viteza este esențială”. Zelenski acuză că, în continuare, conexiunea cu Starshield rămâne limitată în mai multe sectoare ale frontului

„Din păcate, am constatat că echipamentele nu mai funcţionează la viteze de 130 până la 161 km/h în mai multe sectoare ale frontului", a declarat Zelenski, adăugând că "acest lucru încetineşte logistica noastră pe front şi limitează utilizarea mai multor tipuri de drone”, inclusiv a celor capabile să intercepteze drone ruseşti cu reacţie, care pot atinge viteze de până la 600 km/h, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Această problemă trebuie ridicată din nou astăzi cu partenerii noştri de la toate nivelurile: viteza este esenţială atunci când vine vorba de protejarea vieţilor", a subliniat el într-o postare pe Facebook. Săptămâna trecută, Kievul a acuzat Washingtonul că limitează în mod deliberat vitezele la care reţeaua de sateliţi SpaceX a lui Elon Musk poate fi utilizată eficient, după ce preşedintele american Donald Trump a criticat atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor ruseşti.

Ucraina foloseşte sistemul SpaceX pentru comunicaţii pe câmpul de luptă, atacuri de rază medie împotriva teritoriilor ocupate de Rusia şi drone interceptoare. De asemenea, foloseşte sistemul civil Starlink, dar nu şi pentru operaţiuni militare.

Sursele ucrainene, citate de DIGI24.ro, au menţionat restricţii miercurea trecută. Aceste restricţii însemnau că semnalul dintre un satelit şi o antenă ar fi întrerupt atunci când aceasta din urmă depăşea aproximativ 160 km/h, complicând în special misiunile dronelor interceptoare şi anumite atacuri de rază medie.

Elon Musk a declarat miercuri că orice încetinire a Starshield în Ucraina este responsabilitatea administraţiei SUA, nu a SpaceX. Preşedintele SUA, la rândul său, a afirmat că nu a dat ordinul de a reduce versiunea militară a reţelei de sateliţi a lui Elon Musk.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, de asemenea, luni că nu a existat "nicio pauză" în schimbul de informaţii cu Kievul, îndemnându-l pe Volodimir Zelenski să se concentreze asupra modului de "a pune capăt războiului".

Deşi Rubio a declarat că nu poate comenta ultimele atacuri, el a respins afirmaţia lui Zelenski potrivit căreia, săptămâna trecută, ar fi fost suspendată furnizarea unor date esenţiale de avertizare timpurie privind lansările de rachete ruseşti, conform dpa.

„Nu ştiu de unde are aceste informaţii sau de ce face astfel de declaraţii în faţa presei", a spus Rubio. „Ceea ce ar trebui să-l preocupe - şi ceea ce ne dorim să fie prioritar - este să pună capăt războiului", a mai declarat Rubio.