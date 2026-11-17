După mai multe licitații anulate și contestații, vicepremierul Bolea spune că proiectul trebuie realizat cât mai curând, întrucât extinderea este necesară pentru îmbunătățirea condițiilor oferite pasagerilor.

„Trebuie cât mai rapid să fie respectate toate cerințele și să se treacă la treabă. Cetățenii Republicii Moldova au nevoie de acești 5 mii de metri pătrați pentru a avea un confort sporit când se află pe Aeroportul Chișinău”, a declarat ministrul în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Potrivit lui, lucrările trebuie organizate astfel încât să afecteze cât mai puțin activitatea aeroportului. „Conducerea Aeroportului și agentul economic sper că vor prioritiza în așa fel lucrările încât să reducă la maximum impactul asupra cetățenilor. Este imposibil să nu existe un impact negativ asupra pasagerilor atât timp cât vom avea un proces de reparații”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă investițiile vor determina majorarea taxelor aeroportuare, Vladimir Bolea a exclus această posibilitate. „E vorba de 15 milioane de euro. Este mult prea puțin ca să poată influența statutul economic al întreprinderii”, a mai spus oficialul.

În 2026, Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat cel mai mare flux de pasageri din istoria sa, numărându-se printre cele mai dinamice aeroporturi din Europa. Conducerea instituției estimează că, până la sfârșitul anului, numărul pasagerilor deserviți va ajunge la cifra record de 7 milioane.