Vladimir Putin a ajuns în India pentru summitul BRICS. Războaiele din Iran și Ucraina vor fi în centrul discuțiilor cu Xi și Modi

Putin a aterizat la baza aeriană Palam din New Delhi, potrivit agenţiei ruse de presă RIA Novosti. El şi omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, urmează să aibă discuţii vineri cu premierul indian Narendra Modi, transmite Digi24.ro.

Preşedintele chinez Xi Jinping va participa, de asemenea, la summit, a confirmat Beijingul. Vizita în India a liderului chinez este prima din 2019 încoace. Aceasta marchează o nouă etapă în apropierea lentă dintre cele două ţări rivale, la şase ani de la confruntarea militară sângeroasă care le-a opus de-a lungul frontierei lor disputate din Himalaya.

Xi urmează, de asemenea, să aibă o întrevedere faţă în faţă cu Modi, în marginea summitului organizat pe parcursul a două zile, potrivit unor surse diplomatice indiene.

Forumul BRICS a fost creat în 2009 pentru a reuni marile economii emergente (Brazilia, Rusia, India, China, cărora li s-a alăturat rapid şi Africa de Sud) în afara instituţiilor dominate de Statele Unite şi de puterile occidentale precum G7. Blocul s-a extins de atunci, în special prin includerea Iranului şi a Emiratelor Arabe Unite, care sunt, de asemenea, anunţate la New Delhi.

Capitala, ale cărei artere principale au fost decorate cu fotografii ale unui Narendra Modi zâmbitor, este în mare parte blocată de forţele de ordine.

Conflictul deschis la sfârşitul lunii februarie în Orientul Mijlociu prin atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, precum şi impactul acestuia asupra preţurilor petrolului şi gazelor, ar urma să alimenteze o parte din discuţiile de la New Delhi.

În cadrul unei reuniuni de la începutul lunii a Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) în Kîrgîzstan, Pezeshkian a dat asigurări că Teheranul rămâne deschis unei soluţii negociate şi îşi va respecta angajamentele dacă Washingtonul revine la ale sale, lansând o invitaţie Statelor Unite de a reveni la masa negocierilor în faţa preşedinţilor Xi şi Putin.

Ţările lor, determinate să contracareze hegemonia americană, continuă să facă comerţ cu Iranul în ciuda ameninţărilor repetate cu sancţiuni din partea preşedintelui american Donald Trump. O poziţie dificil de conciliat cu cea a Emiratelor Arabe Unite, de asemenea membre BRICS, care şi-au suspendat în august schimburile comerciale şi financiare cu Iranul după ce au fost ţinta unor rachete iraniene.

„Războiul împotriva Iranului constituie un test pentru coeziunea grupului”, este de părere Shilan Shah, de la think tank-ul Capital Economics. „Incapacitatea miniştrilor de externe ai BRICS de a emite un comunicat comun în mai ilustrează dificultăţile de a concilia poziţiile divergente ale membrilor săi în Orientul Mijlociu", a subliniat economistul.

„Acest conflict va fi principala linie de fractură în cursul acestui summit”, a subliniat pentru AFP Harsh V. Pant, de la think tank-ul Observer Research Foundation, apropiat de guvernul indian. Ţara gazdă a summitului, India, întreţine relaţii cordiale cu Iranul, dar veghează să menţină un echilibru delicat în relaţiile sale cu Washingtonul.

La mai puţin de un an de la ultima vizită în India a preşedintelui rus, discuţiile programate vineri între Putin şi Modi vor permite, de asemenea, testarea calităţii legăturilor dintre cele două ţări.

Aliat tradiţional al Rusiei, India a continuat să importe petrol de acolo în ciuda sancţiunilor Statelor Unite care afirmă că aceste achiziţii finanţează războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Modi, care a evitat întotdeauna până acum să condamne deschis invazia rusă, l-a îndemnat pe „prietenul” său Vladimir Putin în timpul ultimului summit OCS să găsească o cale de ieşire din conflict, o invitaţie salutată imediat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Putin a vizitat ultima dată India în decembrie 2025, dar s-a întâlnit şi în această lună cu Modi la Bişkek, capitala Kârgâzstanului.

Ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, a vizitat Kievul în această lună, ocazie cu care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este „recunoscător Indiei pentru angajamentul său de a pune capăt acestui război nedrept”.

Reuniunea din weekend ar putea fi, de asemenea, ocazia unor discuţii strânse privind dominaţia economică chineză, care îşi inundă partenerii din BRICS, începând cu India, cu exporturile sale.

„Beijingul ar trebui să profite de acest summit pentru a promova schimburile comerciale între membrii săi, însă unii ar putea vedea în asta doar preocuparea Chinei de a-şi promova propriile interese”, a mai afirmat Shah. Deficitul comercial indian în raport cu China a atins un nivel record de 112 miliarde de dolari în anul fiscal 2025-2026.