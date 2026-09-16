Vladislav Cojuhari: „Reforma justiției intră într-o nouă etapă în contextul procesului de aderare la UE”

Potrivit lui Cojuhari, obiectivul este ca rezultatele legislative și instituționale ale reformelor să se transforme în schimbări concrete și durabile în funcționarea sistemului de justiție.

„Ediția din acest an a Forumului „Reformarea justiției și combaterea corupției” are loc într-un moment istoric pentru Republica Moldova, marcat de deschiderea oficială a negocierilor de aderare și lansarea negocierilor pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”. Apreciez înalt subiectele din agenda acestei ediții. Toate dimensiunile care vor fi abordate nu sunt doar priorități în politicile sectoriale, ci fundamente ale statului de drept și ale încrederii cetățenilor în instituții”, a declarat Vladislav Cojuhari.

Ministrul a subliniat că reforma justiției trebuie să treacă de la măsuri punctuale la transformări durabile, în condițiile în care Republica Moldova se află în proces de negociere a aderării la UE. Capitolul „Justiție și drepturi fundamentale”, coordonat de Ministerul Justiției, este unul dintre capitolele esențiale ale negocierilor de aderare.

„Justiția constituie un pilon central al transformării societății, iar responsabilitatea noastră comună este să ne consolidăm angajamentele, astfel încât procesele inițiate să fie durabile și ireversibile”, a spus ministrul.

Potrivit lui Cojuhari, Ministerul Justiției, împreună cu actorii din sector, elaborează un nou document de politici pentru perioada 2027–2031, care trebuie să asigure continuitatea și consecvența reformelor.

„Acest document, în opinia mea, trebuie să ne ajute să trecem de la reforme punctuale la transformări durabile, să oferim societății rezultate concrete și să asigurăm caracterul ireversibil al schimbărilor”, a declarat Vladislav Cojuhari.

Ministrul a menționat că, în ultimii ani, au fost întreprinse acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la justiție, creșterea calității actului judecătoresc, profesionalizarea actorilor din sector, precum și pentru eficientizarea administrării și digitalizarea proceselor judiciare.

„Astăzi putem afirma cu certitudine că au fost depuse eforturi considerabile pentru a îmbunătăți accesul la justiție și a crește calitatea actului judecătoresc, pentru profesionalizarea actorilor din sector și, desigur, pentru optimizarea administrării și digitalizării proceselor judiciare. Prin urmare, etapa următoare va fi orientată spre consolidarea acestor eforturi”, a spus ministrul.

Cojuhari a precizat că noul Program pentru dezvoltarea sectorului justiției pentru anii 2027–2031 propune o abordare integrată a reformei.

„Noul document de politici, Programul pentru dezvoltarea sectorului justiției pentru anii 2027–2031, propune o viziune adaptată noii realități în care se află Republica Moldova și are la bază o abordare integrată a calității, eficienței, integrității, resurselor umane și digitalizării”, a explicat ministrul.

El a adăugat că prioritățile documentului vor fi corelate cu agenda de integrare europeană și vor viza consolidarea unei justiții centrate pe persoană, creșterea eficienței instituțiilor și valorificarea tehnologiilor digitale.

„Aceste dimensiuni sunt interdependente și trebuie dezvoltate într-un cadru coerent, care să reflecte și prioritățile sectorului justiției care derivă din agenda de integrare europeană: creșterea calității actului de justiție și consolidarea unei justiții centrate pe persoană, sporirea eficienței, capacității administrative și a performanței instituțiilor din sectorul justiției și, desigur, o justiție mai performantă și accesibilă prin valorificarea potențialului de transformare digitală a sectorului justiției”, a declarat Vladislav Cojuhari.

Ministrul a accentuat că noul document urmează să fie definitivat prin consultări cu instituțiile și profesioniștii din domeniu, societatea civilă, partenerii de dezvoltare și justițiabili.

„Folosesc această ocazie să reconfirm angajamentul instituțional de a ne baza, la definitivarea noului document de politici, pe dialogul cu instituțiile, cu profesioniștii, societatea civilă, partenerii de dezvoltare și, nu în ultimul rând, justițiabilii. Or, aceasta este esențial pentru Ministerul Justiției. Doar un proces participativ poate asigura un document care să răspundă atât realităților sistemului, cât și să fie asumat de cei care urmează să îl implementeze”, a spus Cojuhari.

Potrivit ministrului, integrarea europeană oferă Republicii Moldova un cadru pentru accelerarea și consolidarea reformelor în justiție.

„Avem în față un proces complex, dar integrarea europeană ne oferă un cadru clar pentru accelerarea și consolidarea reformelor. Responsabilitatea noastră este să valorificăm această oportunitate pentru a construi o justiție independentă, integră, eficientă și modernă, capabilă, înainte de toate, să răspundă nevoilor oamenilor”, a conchis Vladislav Cojuhari.

Oficiali de stat de rang înalt, ambasadori, reprezentanți ai sistemului judiciar și experți ai societății civile s-au reunit astăzi, la Chișinău, la cea de-a opta ediție a Forumului „Reformarea justiției și combaterea corupției”, pentru a dezbate viitorul sistemului de drept din Republica Moldova în noul context european.