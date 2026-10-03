Vlah s-a răzgândit: nu mai candidează independent la funcția de bașcan, ci din partea unui partid

Anterior, Petru Vlah a inițiat procedura de participare la scrutin în calitate de candidat independent. Pe 1 octombrie, acesta a solicitat anularea înregistrării grupului de inițiativă, cererea fiind admisă de Consiliu. A doua zi, fostul deputat a depus documentele pentru înregistrarea în calitate de candidat desemnat de Partidul Politic Noua Opțiune Istorică, condus de Svetlana Chesari. Actele urmează să fie examinate și verificate de CECG, care va decide asupra înregistrării candidatului.

Până în prezent, Consiliul electoral l-a înregistrat pe Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor. Documentele pentru participarea la alegeri au mai fost depuse de fostul deputat Cornel Dudnic, fostul procuror general și deputatul Alexandr Stoianoglo și primarul satului Copceac, Oleg Garizan.

Totodată, fosta deputată socialistă Ivanna Koksal și primarul orașului Comrat, Serghei Anastasov, au solicitat înregistrarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaturilor lor. Partidul Popular Găgăuz a depus actele pentru înregistrarea lui Ivan Cîlcic în calitate de candidat.

Alegerile pentru funcția de bașcan vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Termenul-limită pentru depunerea actelor pentru participarea la cursa pentru funcția de bașcan este 6 octombrie.