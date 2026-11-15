Vocea Basarabiei TV a încheiat proiectul „Vocea Basarabiei – Vocea care unește Republica Moldova și România”, finanțat de DRRM

Proiectul s-a derulat în perioada 1 iulie – 15 noiembrie 2026, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. DRRM/C/12 din 30.07.2026. Valoarea totală a proiectului este de 472.498,71 lei (RON), dintre care 449.998,77 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de D.R.R.M.

Obiectivele finanțării și modul de implementare

Proiectul a răspuns obiectivelor Programului Mass-Media 2026 al D.R.R.M. prin producția și difuzarea unui volum constant de conținut editorial în limba română, cu accent pe informare, dezbatere, analiză și vizibilitatea proiectelor susținute de D.R.R.M. în Republica Moldova. Angajamentele au fost implementate prin două formate complementare – FORUM și EUROSECURITATE – și prin materiale jurnalistice dedicate evenimentelor și proiectelor D.R.R.M.

Dezvoltarea spațiului public în limba română și îmbunătățirea accesului publicului la informație: au fost difuzate 36 de ediții ale emisiunilor FORUM și EUROSECURITATE, respectiv circa 37,5 ore de conținut original în limba română. Emisiunile au fost difuzate simultan pe Vocea Basarabiei TV, Radio Vocea Basarabiei, voceabasarabiei.md, Facebook și YouTube, iar toate edițiile rămân disponibile integral online.

Explicarea parcursului european și a relației Republica Moldova–România: cele 18 ediții FORUM (75 de minute, miercurea, la ora 19:30) au abordat teme politice, civice și identitare. Printre invitați s-au numărat miniștrii Vladimir Bolea, Gheorghe Hajder și Dorin Junghietu, semnatarul Declarației de Independență Andrei Baștovoi, fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase, reprezentanți ai justiției, ai Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia și experți.

Analiza securității regionale și a riscurilor de dezinformare: cele 18 ediții EUROSECURITATE (50 de minute, sâmbăta, la ora 10:00) au oferit analize geopolitice și de securitate. Printre invitați s-au numărat ministrul Apărării Anatolie Nosatîi, ministrul Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin, ambasadorul Ucrainei Păun Rohovei, directoarea Centrului StratCom Liliana Vițu, analistul militar Radu Tudor și experții Cristian Barna, Andrei Curăraru, Ion Tăbârță și Pavel Horea.

Vizibilitatea proiectelor și evenimentelor susținute de D.R.R.M. în Republica Moldova: au fost realizate 17 materiale jurnalistice – știri, reportaje și ediții FORUM și EUROSECURITATE – despre 14 evenimente și proiecte organizate sau susținute de D.R.R.M. Printre acestea se numără BookFest 2026, TIFF Chișinău, proiectul „Busola Memoriei”, Forumul Educației România–Republica Moldova, programul „Academia Basarabiei”, Centrul pastoral-social din Dondușeni, laboratorul LECTURA și atelierul „Ia românească în fiecare casă” de la Bălți și Centrul Cultural din Costești.

Distribuție și parteneriate media: materialele proiectului au fost preluate de partenerii media Deschide.md, Ziarul Național, NordNews.md, Realitatea.md / RLIVE și Iași TV Life (România), între care reportajele despre Dondușeni, Bălți și Costești. Edițiile integrale pot fi urmărite pe canalul YouTube Vocea Basarabiei, în playlisturile FORUM și EUROSECURITATE, și pe voceabasarabiei.md.

Audiență și vizibilitate online în creștere: audiența Vocea Basarabiei TV a atins, în intervalele de maximă audiență, o medie de aproximativ 25.000 de telespectatori, potrivit datelor furnizate de TV MR MLD – reprezentantul oficial al companiei Nielsen în Republica Moldova. Traficul pe portalul voceabasarabiei.md a crescut cu 16,6% față de perioada similară a anului 2025, înregistrând o medie de aproximativ 16.000 de utilizatori unici lunar. Totodată, interacțiunile pe rețelele sociale au crescut cu peste 130%, pagina de Facebook a postului a ajuns la aproximativ 53.000 de urmăritori (+6,2%), iar canalul YouTube – la 16.100 de abonați (+4,5%). Contul de Instagram, dezvoltat în perioada de implementare a proiectului, a acumulat aproximativ 1.150 de urmăritori. Vizibilitatea proiectului a fost consolidată și prin realizarea unui mini-documentar de 3 minute, difuzat la Vocea Basarabiei TV și distribuit pe voceabasarabiei.md, Facebook și YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=YCBrhhap9OM).

„Într-o perioadă în care dezinformarea încearcă să ne despartă, FORUM și EUROSECURITATE au oferit publicului argumente, nu sloganuri: oameni care știu despre ce vorbesc, puncte de vedere diferite și un spațiu de dialog în limba română. Le mulțumim invitaților, partenerilor și Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Ambele emisiuni rămân în grila Vocea Basarabiei TV”, a declarat Victoria Bucătaru, coordonatoarea proiectului.

Despre Vocea Basarabiei TV. Vocea Basarabiei TV este un post de televiziune în limba română cu acoperire națională în Republica Moldova, administrat de Vocea Media S.R.L.

Despre D.R.R.M. Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova este structura din cadrul Guvernului României care sprijină, prin finanțări nerambursabile, proiecte culturale, educaționale, mass-media și ale societății civile menite să consolideze legăturile dintre România și Republica Moldova. Mai multe informații: www.drrm.gov.ro.

Persoană de contact: Victoria Bucătaru, coordonator de proiect, Vocea Media S.R.L. | tel.: +373 600 93 333 | e-mail: vbucataru@voceabasarabiei.md | www.voceabasarabiei.md