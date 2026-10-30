„Vocile lor au rămas cu noi!” Vasile Tofan propune ca 2027 să fie declarat „Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici”

Într-un mesaj de comemorare publicat pe Facebook, șeful Guvernului a amintit de rolul pe care Ion și Doina Aldea-Teodorovici l-au avut în perioada în care Republica Moldova lupta pentru limbă, libertate și independență.

„Au trecut 34 de ani, dar vocile lor au rămas cu noi. Le auzim și astăzi și ne amintesc de o generație care a avut curajul să creadă într-o Moldovă liberă, care își cunoaște limba, cultura și rădăcinile românești”, a scris Vasile Tofan.

Premierul a povestit și despre legătura sa personală cu familia artiștilor. Acesta a menționat că a fost coleg de clasă cu fiul lor, Cristofor Aldea-Teodorovici, la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău, iar pe mama Doinei, Eugenia Marin, a cunoscut-o în calitate de profesoară.

„În această zi de toamnă, suntem cu gândul la Ion și Doina - două inimi gemene. În cinstea curajului lor și a libertății țării noastre, am propus ca anul viitor să fie declarat «Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici»”, a transmis premierul.

Un mesaj de comemorare a publicat și președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a subliniat contribuția celor doi artiști la promovarea identității naționale și a valorilor românești.

„Prin cântecele lor, dăruiesc în continuare o voce speranței și libertății, inspiră generații întregi și unesc inimile românilor de pretutindeni. Să fim demni de moștenirea lor și să păstrăm cu grijă idealurile pentru care au trăit și au cântat”, a scris Igor Grosu.

Ion și Doina Aldea-Teodorovici au murit pe 30 octombrie 1992, într-un accident rutier produs în România. Cei doi au fost printre cei mai cunoscuți artiști ai mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, iar cântecele lor au devenit simboluri ale luptei pentru limba română și identitatea națională.