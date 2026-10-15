Volodimir Zelenski anunță că Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești

„Interdicția (privind atacarea rafinăriilor) a fost ridicată. Am terminat cu ea”, a declarat Zelenski pentru publicație.

Anunțul lui Zelenski vine după ce Rusia a acuzat miercuri Ucraina că a atacat două rafinării rusești, în ciuda declarațiilor Kievului despre disponibilitatea sa de a respecta „armistițiul energetic” anunțat de președintele american Donald Trump, la care nici Moscova nu a aderat, scrie Agerpres.

„Potrivit Ministerului Energiei și companiilor, regimul de la Kiev a atacat astăzi (miercuri – n.r.) două rafinării în regiunile Saratov și Riazan”, a declarat viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, citat de agenția de știri Interfax.

El a adăugat că „partea ucraineană nu dă dovadă de nicio intenție de a avansa către un armistițiu energetic”.

Kremlinul afirmase tot în cursul zilei de miercuri că acordul privind armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, anunțat de Trump, nu a fost niciodată finalizat, așa că nu se poate spune că Rusia îl încalcă.

Acordul „nu a fost niciodată finalizat, așa că nu se poate spune că Rusia nu îl respectă”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, într-o conferință de presă.

Compania energetică de stat ucraineană Ukrenergo a raportat pene de curent de urgență după ce rachetele rusești au lovit marți seară trei centrale termice care operau în regiunea Kiev.

Întreruperi au fost anunțate și în Harkov, care a fost, de asemenea, vizată de acest ultim atac cu rachete rusești asupra instalațiilor energetice.