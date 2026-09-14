Volodimir Zelenski cere demiterea procurorului general ucrainean

„Există o singură cale pentru acest procuror general: demiterea din funcție. Asta i-am spus. Ucraina cunoaște toate motivele pentru care acest lucru este necesar. Dacă el consideră că este vorba despre presiuni politice, este liber să numească situația astfel. Le cer parlamentarilor să susțină demiterea sa fără întârziere”, a scris Volodimir Zelenski pe pagina sa de Facebook.

Publicația ucraineană Unian scrie că Ruslan Kravcenko a acuzat că asupra lui se fac presiuni politice. El a anunțat că a semnat niște notificări privind suspiciunea de comitere a unei infracțiuni pe numele șefului NABU (Biroul Național Anticorupție al Ucrainei) și al unei persoane apropiate șefului SAP (Procuratura Specializată Anticorupție a Ucrainei).

Cele două entități de anchetă au desfășurat o operațiune specială, care urma să scoată la iveală o organizație criminală condusă de un oficial din cadrul Procuraturii Generale. Acea operațiune a fost catalogată de către procurorul general Kravcenko drept o intenție de a „obține acces la materialele din dosarele penale care îi vizau pe liderii și angajații NABU și SAP”.

Menționăm că, subiectul demiterii procurorului general urmează să fie examinat de către Rada Supremă de la Kiev.