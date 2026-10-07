Volodimir Zelenski: De ziua lui Putin, armata Rusiei i-a oferit unul dintre cele mai josnice atacuri şi moartea a 11 ucraineni

„Astăzi, de ziua lui Putin, armata rusă i-a «oferit» distrugerea unui bloc de locuinţe din Priluki, în regiunea Cernihiv. Era un bloc obişnuit de cinci etaje. Din păcate, până în acest moment se ştie că cinci persoane au murit, iar 26 au fost rănite, printre care şi cinci copii. Este posibil ca sub dărâmături să mai fie încă oameni”, a scris Volodimir Zelenski pe reţelele sociale, citat de Digi24.ro.

În urma atacurilor cu rachete, au fost avariate încă cinci blocuri de locuinţe în Dnipro şi patru blocuri în Kremenciuc. Două persoane au murit, iar opt au fost rănite.

De asemenea, un bloc din Zaporojie a fost avariat de o dronă.

În Kiev, ruşii au ucis două persoane.

Alte două persoane au murit în Oleksandria.

În total, infrastructura din Kiev şi din 12 regiuni a fost ţinta atacurilor din cursul nopţii.

Una dintre ţintele cheie ale ruşilor a fost sectorul energetic ucrainean.

Zelenski a subliniat că ruşii au vrut să lovească dureros şi demonstrativ. Potrivit preşedintelui, acesta a fost unul dintre cele mai josnice atacuri, dar şeful statului nu a intrat în detalii.

Rusia a folosit 70 de rachete în total, multe dintre ele balistice, precum şi rachete de tip „Shahed”.

Din păcate, apărarea aeriană ucraineană a reuşit să doboare doar o parte din ţintele inamice. Şeful statului ucrainean a subliniat că rachetele balistice ruseşti rămân cea mai mare provocare.

Preşedintele Zelenski şi-a reluat în final apelul pe care îl face insistent în ultima vreme, ca Ucraina să fie ajutată cu rachete Patriot: „Pachetele de apărare aeriană sunt pentru noi acum o necesitate vitală. Tocmai de aceea căutăm zilnic rachete pentru sistemele «Patriot», care pot şi trebuie să apere cu adevărat vieţile oamenilor aici, în spaţiul aerian ucrainean. Mulţumesc tuturor celor care ne ajută”, a scris pe X liderul ucrainean.